Yesenia "La Niña" Gómez quiere recuperar el campeonato mundial de boxeo

La excampeona del mundo del Consejo Mundial de Box (CMB), Yesenia "La Niña" Gómez, declaró que después de su regreso triunfal al deporte de los puños ahora se prepara para lograr una pelea de campeonato mundial.

“La verdad que casi dos años de inactividad y regresamos para pelear en el World Trade Center, en la función de la “Chiquita” González, con mi nuevo manejador Roberto Diaz; la verdad estoy muy contenta, porque nos llevamos el triunfo, después de casi siete semanas de preparación en Jiquipilco y bueno hay planes de regresar para una pelea, antes de que termine el año”, declaró en entrevista la excampeona del mundo.

La entrevistada ahora parte del Instituto Municipal del Deporte (IMD), como asesora en el tema deportivo explicó que después de su pelea la han llamado para combatir en los Estados Unidos.

“Ahora lo que falta es actividad, después de estos dos largos años de espera y hay planes de pelear en el 2027 en estado Unidos”, adelantó. Después de su retorno a los encordados; la cancunense reconoció que su meta es lograr nuevamente un campeonato del mundo.

“La verdad que sí y después de convertirme en la primera campeona mundial de Quintana Roo, obviamente quiero ser bicampeona mundial y pues bueno hay que trabajar duro y aprovechar las oportunidades que vienen en el 2029”, destacó.

Sobre su primera batalla, después de que se enfrentó a Lourdes "La Pequeña Lulú" Juárez (hermana de Mariana "La Barby" Juárez) y que perdió en la Arena Quintana Roo de Chetumal por el Campeonato Mundial Minimosca del CMB.

“La verdad que ya hacía falta, pero los nervios ahí estaban, pero bueno dos años es un buen tiempo, sin embargo, estoy contenta ya que ansiaba entrar al ring, por lo que este triunfo significa mucho para mi carrera y espero que nos clasifique en los primeros planos”, explicó.

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“La Niña” Gómez reconoció que, al reconocer que estuvo dos años alejada de los cuadriláteros, eso no evitó que se mantuviera en forma.

“Fueron dos años de actividad y siempre entrenado y fue por una lesión y por problemas personales, que no me dejaron regresar y que se solucionaron y ahora regreso con mi nuevo manejador, Robeto Díaz, a quien le estoy muy agradecida”, expresó.

Sobre la nueva generación de boxeadoras; la benitojuarense admitió que vienen empujando fuerte.

“Ahí tenemos que sacar la experiencia, entrenar el doble, porque vienen chicas muy fuertes y cada una en divisiones diferentes, pero uno tiene la experiencia y la edad, pero ellas son más jóvenes “, reconoció.

Cuestionada sobre si haber sido campeona mundial es una responsabilidad doble, al subir a los enlonados; la entrevistada reconoció que la gente espera mucho de ella.

“La verdad que tienes sus pros y sus contras, ya todo el peso cae sobre la campeona o la ex monarca; es ahí donde tenemos que trabara más, debido a que la gente espera más de uno, por lo que tienes que sacar la experiencia”, destacó.

Finalmente, la entrevistada agradeció a todas las personas que creyeron en ella y que le siguen dando su confianza.

“Conan me entrenó junto con mi papá varios meses incluso años, ya que fue parte de mi equipo, junto con mi papá la verdad es que lo conocí desde que tenía siete años y ahora tengo 23 y siempre me apoyó, por lo que estoy muy agradecida con la gente que me apoya, que sigue mi carrera”, concluyó.