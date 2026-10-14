“Esto no me detiene, solo me prepara para volver más fuerte"; Raúl Jiménez será operado de la rodilla

Raúl Jiménez, artillero del Wolverhampton y de la Selección Mexicana será sometido a una cirugía de rodilla, por lo que perderá lo que resta del año de la temporada con su equipo y posibles llamados del Tricolor.

“La vida siempre nos pone pruebas, y esta es una más que voy a superar. Sé que el camino no será fácil, pero también sé de lo que soy capaz”.

“Esto no me detiene, solo me prepara para volver más fuerte. Un día a la vez, con paciencia, disciplina y la misma mentalidad de siempre. Volveré. Y volveré más fuerte que nunca”, escribió el “Lobo” mexicano en sus redes sociales.

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La cirugía fue confirmada por el equipo médico de los Wolves, que determinó que se debe realizar el procedimiento quirúrgico en la rodilla izquierda luego de que la lesión en el ligamento colateral medial no evolucionó como se esperaba.

El jugador sufrió esta lesión el pasado 16 de septiembre cuando el Wolverhampton enfrentó al Everton. La cirugía se realizará en Londre el próximo viernes 16 de octubre y consistirá en volver a fijar el ligamento a la tibia sin requerir una reconstrucción completa.

Tres meses es el periodo estimado de rehabilitación y, si todo sale bien, el regreso a las canchas de Jiménez será en enero de 2027. El delantero de Tepeji del Río se perderá los compromisos de la Fecha FIFA de noviembre, así como los partidos de la Liga de Naciones de la Concacaf que la Selección Mexicana enfrentará ante Jamaica.