Destacan los atletas campechanos durante su participación en la Olimpiada Nacional CONADE 2026

Durante el transcurso de este fin de semana, el Estado de Campeche ha mantenido una destacada participación en la Olimpiada Nacional CONADE 2026 en Artes Marciales como Taekwondo y Judo, haciéndose con otras dos medallas de plata y una de oro en sus categorías juveniles.

Después de una destacada participación en la Olimpiada Nacional de Taekwondo en su modalidad Poomsae llevada a cabo en Apizaco, Tlaxcala, Campeche concluyó su último día de competencias con otra presea plateada para la Tercia Femenil Juvenil integrada por las jóvenes Regina Maldonado, Alexandra Mena y Katherine Aldana, elevando los resultados en esta disciplina a una medalla de oro, dos de plata y una de bronce.

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Por otra parte, el Judo campechano también se hizo resaltar con el reconocimiento de los atletas Angelly Yeh y Ángel Gallegos, quienes se apropiaron de un oro y una plata respectivamente, tras sus destacadas participaciones en la Olimpiada Nacional edición 2026, celebrada en la ciudad de Mérida, Yucatán.

De esta manera, el medallero general del Estado de Campeche, considerando todas las disciplinas que se encuentran compitiendo en la Olimpiada Nacional de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) en su edición 2026, acumula un total de 12 preseas en total: tres oros, cinco platas y cuatro bronces hasta el último corte.