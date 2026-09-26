Mbappé sufre lesión de rodilla con Francia: este es el tiempo que estará fuera

El susto que vivió Kylian Mbappé durante el partido entre Francia y Turquía terminó con un diagnóstico que tranquilizó al Real Madrid. Las pruebas médicas realizadas al delantero descartaron una lesión de gravedad y determinaron que presenta una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda.

De acuerdo con el diagnóstico citado, el atacante tendrá un periodo de recuperación estimado de 10 a 12 días, por lo que su ausencia sería inferior a dos semanas. El objetivo es que pueda reincorporarse al conjunto madridista una vez superado este periodo.

La lesión ocurrió durante el encuentro de Francia ante Turquía, cuando Mbappé marcó el gol que terminó por darle la victoria a su selección. La acción del tanto tuvo una consecuencia inesperada para el delantero, quien realizó un movimiento brusco con la pierna izquierda al momento de apoyar.

¿Cómo se lesionó Mbappé?

El incidente ocurrió en el minuto 54. Mbappé consiguió marcar con la pierna derecha, pero durante la misma jugada su rodilla izquierda sufrió una hiperextensión al momento del apoyo.

El delantero sintió dolor en la rodilla y trató de permanecer en el terreno de juego. Sin embargo, después de algunos minutos comprobó que no podía continuar con normalidad y solicitó su sustitución.

⚽️ ¡GOL, LESIÓN Y VICTORIA! 🇫🇷

Kylian Mbappé marcó el golazo del triunfo para Francia, pero encendió las alarmas al lesionarse la rodilla tras el remate 🚨🤕 ¡3 PUNTOS AGRIDULCES AL BOLSILLO! 📈🔥 pic.twitter.com/pBwYDtMf7c — Jean Pierre Príncipe (@principejpierre) September 25, 2026

Las imágenes generaron preocupación debido a que el jugador sufrió el problema sin un contacto directo con otro futbolista. Tras el encuentro, la selección francesa decidió liberar al atacante del resto de sus compromisos durante esta Fecha FIFA.

Mbappé regresó entonces a Madrid para ser evaluado por los servicios médicos del Real Madrid, donde finalmente se descartó una lesión grave.

¿Cuánto tiempo estará fuera Mbappé?

El diagnóstico establece un periodo estimado de 10 a 12 días de baja para el delantero francés. La evolución durante los próximos días será determinante para establecer el momento exacto de su regreso a los entrenamientos y a los partidos.

El periodo previsto no representa, en principio, una ausencia prolongada para el Real Madrid, aunque el club deberá seguir de cerca la recuperación del atacante antes de volver a utilizarlo en competencia.

La lesión de Mbappé vuelve a abrir el debate sobre la Fecha FIFA

El nuevo problema físico de Mbappé también volvió a colocar sobre la mesa el debate sobre el calendario internacional y la carga de partidos que enfrentan los futbolistas durante la temporada.

En el Real Madrid existe malestar por las consecuencias que pueden generar las concentraciones con las selecciones, debido a que los clubes ceden a sus jugadores y posteriormente deben afrontar las posibles bajas cuando estos regresan.

La situación también involucra el calendario organizado por organismos como UEFA y FIFA, mientras continúa la discusión sobre la cantidad de partidos que disputan los futbolistas durante una temporada.

En el caso de Mbappé, el diagnóstico descartó por ahora un escenario de gravedad y establece una recuperación relativamente corta. El francés deberá completar su proceso de recuperación antes de volver a ponerse a disposición del Real Madrid.