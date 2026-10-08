Mbappé y Mourinho: el supuesto regaño que aumenta los rumores de salida del Real Madrid

El futuro de Kylian Mbappé en el Real Madrid vuelve a generar especulaciones luego de que trascendiera un supuesto llamado de atención de José Mourinho al delantero francés. La controversia surgió después de que el futbolista compartiera imágenes de un paseo en bicicleta, poco tiempo después de sufrir una lesión con su selección nacional.

Aunque el atacante tiene contrato con el conjunto español hasta 2028, los reportes sobre su relación con el cuerpo técnico y las críticas a su comportamiento han alimentado las versiones de una posible salida al término de la temporada. Por ahora, no existe una confirmación oficial de que el club pretenda desprenderse del jugador.

¿Por qué Mourinho habría reprendido a Kylian Mbappé?

La polémica comenzó después de que Mbappé se lesionara con la Selección de Francia durante una fecha FIFA. Días más tarde, el delantero publicó un video en el que aparecía paseando en bicicleta por calles de Suiza, una imagen que provocó comentarios en redes sociales.

El episodio llamó la atención porque, de acuerdo con el texto que difundió esta versión, José Mourinho había expresado previamente que los futbolistas no deberían utilizar bicicletas. La publicación del francés fue interpretada por algunos como un acto de indisciplina, aunque no se ha establecido públicamente que el paseo agravara su lesión o contradijera las indicaciones médicas que recibió.

Según, el entrenador portugués habría reprendido al atacante cuando este se reincorporó a los entrenamientos del Real Madrid. Sin embargo, la supuesta conversación no ha sido confirmada oficialmente por el club.

La controversia se suma a las críticas que ha recibido el delantero desde su llegada al equipo blanco, especialmente por las expectativas generadas en torno a su fichaje y la presión por conquistar títulos de máxima importancia.

¿El Real Madrid contempla la salida de Mbappé?

Las versiones sobre una posible despedida del francés también han circulado en medios deportivos europeos. De acuerdo con el texto original, analistas del diario francés Le Monde habrían planteado que las críticas a su profesionalismo podrían influir en su futuro con el conjunto madridista.

No obstante, Mbappé tiene contrato hasta 2028 y no se ha anunciado una decisión oficial sobre su continuidad. Por ello, las versiones que apuntan a una salida al finalizar la temporada deben considerarse especulaciones y no un movimiento confirmado del mercado de fichajes.

A las críticas deportivas se sumaron comentarios del periodista Daniel Riolo, quien señaló que la vida personal del atacante estaría adquiriendo mayor protagonismo y que su ambición por conquistar el Balón de Oro podría estar influyendo en su comportamiento.

Riolo también sostuvo que el francés habría tenido conflictos con personas cercanas, entre ellas Ousmane Dembélé. Estas declaraciones forman parte de las opiniones difundidas en el entorno mediático y no constituyen, por sí mismas, pruebas de una ruptura dentro del vestuario.

Las expectativas sobre Mbappé aumentan la presión

Desde su incorporación al Real Madrid, el delantero ha estado bajo una enorme presión por las expectativas que acompañaron su fichaje. La exigencia de la afición se centra en que contribuya a conquistar títulos como la Champions League, uno de los principales objetivos deportivos de la institución.

Por ahora, los rumores sobre un supuesto regaño de Mourinho y una eventual salida de Mbappé mantienen abierta la discusión sobre su futuro. Sin un pronunciamiento oficial del Real Madrid o del futbolista, la continuidad del francés sigue siendo una incógnita alimentada por versiones de la prensa y comentarios de analistas.