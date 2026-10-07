¿Cuándo cumple 18 años Gilberto Mora?: Los gigantes de Europa van por su fichaje

El futuro de Gilberto Mora podría cambiar de manera radical en los próximos días. El mediocampista mexicano está cerca de cumplir 18 años y, a partir del 14 de octubre, podrá ser considerado para un fichaje por un club europeo de acuerdo con las reglas de FIFA. Mientras se acerca esa fecha, varios gigantes del futbol ya siguen sus pasos.

El interés más reciente proviene de la Premier League, donde Arsenal se habría sumado a la carrera por el joven mexicano. Liverpool también aparece entre los principales candidatos y, según distintos reportes, estaría dispuesto a poner sobre la mesa una cantidad que marcaría un antes y un después para el futbol mexicano.

Gilberto Mora está a días de poder dar el salto a Europa

La cuenta regresiva para Gilberto Mora ya comenzó. El futbolista de Xolos de Tijuana cumplirá 18 años el próximo 14 de octubre, una fecha que podría resultar determinante para su futuro profesional.

A partir de entonces, el mexicano podrá ser considerado para una transferencia a Europa de acuerdo con las reglas establecidas por FIFA para los fichajes internacionales de jugadores menores de edad.

El interés alrededor del mediocampista aumentó considerablemente después de sus actuaciones con la Selección Mexicana, donde se convirtió en el futbolista más joven en marcar un gol con el representativo nacional.

Arsenal ya habría buscado información sobre Mora

A la lista de pretendientes se incorporó Arsenal, uno de los clubes más importantes de la Premier League. De acuerdo con información de TEAMtalk, el conjunto inglés mantiene un seguimiento constante sobre el mexicano y ya habría tenido contacto con su representante, Rafaela Pimenta.

El reporte señala que el club londinense habría consultado las condiciones de la cláusula de salida de Mora y estaría dispuesto a incrementar sus esfuerzos para adelantarse a otros equipos interesados.

Según las mismas versiones, Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, y el director deportivo Andrea Berta tendrían una opinión muy favorable sobre las condiciones del joven mexicano.

Liverpool prepara una oferta que podría romper récords

Sin embargo, Liverpool también aparece con fuerza en la carrera por el futbolista de Xolos. A comienzos de octubre, el propio club de Anfield difundió dentro de su monitoreo de medios un reporte que hablaba de un “serio interés” por Gilberto Mora.

Posteriormente, Football Insider informó que Liverpool estaría preparando una propuesta cercana a los 40 millones de libras esterlinas, cantidad que representa poco más de 50 millones de dólares.

De concretarse una operación por esa cifra, el traspaso de Mora podría convertirse en uno de los movimientos más importantes en la historia de la Liga MX.

Faitelson asegura que existe una oferta millonaria

El periodista David Faitelson también se refirió al supuesto interés de Liverpool durante una emisión de Tercer Grado Deportivo y aseguró que recibió información desde Tijuana sobre una propuesta de un equipo inglés.

Según su versión, la oferta sería superior a los 50 millones de dólares, una cantidad que consideró histórica para el futbol mexicano.

Faitelson también relacionó esta posible negociación con la ausencia de Gilberto Mora en el partido de México contra Estados Unidos y con su regreso a Xolos antes del encuentro de la Selección Mexicana frente a Chile.

El periodista consideró que la decisión de no utilizarlo en ese compromiso pudo estar relacionada con el cuidado del jugador mientras avanzaban las conversaciones por su posible transferencia.

¿Qué otros clubes quieren a Gilberto Mora?

El interés por Gilberto Mora no se limita a Inglaterra. Desde España se ha reportado que Barcelona y Real Madrid mantienen seguimiento sobre el mexicano, mientras que en Alemania también ha trascendido que Borussia Dortmund analiza su evolución.

El conjunto alemán cuenta con una reconocida estrategia para detectar y desarrollar jóvenes talentos, por lo que Mora encajaría en el perfil de futbolistas que suelen buscar.

Además, TEAMtalk incluyó entre los clubes que han mostrado interés o seguimiento a Benfica, Manchester City, Chelsea, Manchester United, Paris Saint-Germain, Bayern Munich y AC Milan.

Xolos todavía tiene contrato con Gilberto Mora

Aunque varios de los principales clubes de Europa ya aparecen relacionados con el mexicano, Xolos de Tijuana todavía cuenta con los derechos contractuales del jugador.

Mora tiene vínculo con el conjunto fronterizo hasta 2029 y, según los reportes, su contrato contempla una cláusula que permitiría una transferencia al futbol europeo a cambio de una cantidad elevada.

Por ello, el próximo movimiento podría representar una operación histórica para el futbol mexicano, especialmente si alguno de los gigantes europeos decide pagar una cifra superior a los 50 millones de dólares.

Con su cumpleaños número 18 cada vez más cerca, el nombre de Gilberto Mora ya se encuentra en el radar de algunos de los clubes más poderosos del mundo. Ahora, el siguiente capítulo dependerá de cuál de ellos decida convertir el interés en una oferta formal.