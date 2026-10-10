Vinícius Jr. vuelve a estar en el centro de la polémica: una agresión le cuesta la expulsión

Lo que parecía una noche positiva para Vinícius Júnior terminó con una expulsión y una fuerte controversia en el Santiago Bernabéu. El delantero brasileño había celebrado una anotación frente al Villarreal, pero una revisión del VAR detectó una agresión previa contra Nathan Saliba, por lo que el árbitro invalidó el gol y le mostró la tarjeta roja.

El episodio ocurrió durante la jornada 8 de LaLiga, disputada el 10 de octubre de 2026. La decisión sorprendió a los jugadores del Real Madrid, que inicialmente festejaron la jugada sin conocer el motivo de la revisión, mientras los futbolistas visitantes reclamaban una sanción.

¿Por qué expulsaron a Vinícius Jr. ante Villarreal?

El brasileño comenzó el encuentro en el banquillo y entró al terreno de juego en la segunda mitad para reforzar el ataque madridista junto con Kylian Mbappé y Diomande. Su participación parecía dar resultados cuando recibió un pase de Álvaro Carreras y marcó lo que habría sido el segundo tanto del conjunto blanco.

Sin embargo, antes de llegar al área para rematar, Vinícius habría jalado del cabello a Nathan Saliba, según la secuencia revisada por el cuerpo arbitral. La reclamación del Villarreal llevó al silbante a consultar el VAR, que permitió identificar la acción previa a la anotación.

Tras revisar las imágenes, el árbitro decidió anular el gol y expulsar al atacante brasileño. La determinación provocó protestas de los futbolistas madridistas, quienes se acercaron al colegiado para pedir explicaciones.

🇪🇸 | Vinícius Jr. fue expulsado ante Villarreal tras esta acción cuando Real Madrid ganaba 1-0. https://t.co/98RIbmhvSh — Polymarket Español (@polymarketenesp) October 10, 2026

Vinícius reclama al árbitro tras recibir la tarjeta roja

La reacción del delantero no pasó inadvertida. Después de conocer la decisión, Vinícius Jr. protestó airadamente y estuvo cerca de encararse con el árbitro, aunque sus compañeros intervinieron para contenerlo y evitar que la situación escalara.

Las protestas de la afición en el Bernabéu también marcaron el momento. No obstante, una vez que se conoció la acción que había motivado la revisión, la polémica se centró en el comportamiento del jugador y en las consecuencias de su conducta para el equipo.

El incidente dejó al Real Madrid sin el gol que había celebrado y con un futbolista menos para afrontar el cierre del encuentro ante Villarreal.

Las expulsiones que han marcado la trayectoria de Vinícius Jr.

La tarjeta roja reavivó el debate sobre la conducta de Vinícius Júnior dentro del campo. El brasileño ha protagonizado diversos episodios de tensión con rivales, árbitros y aficionados a lo largo de su carrera, aunque también ha sido una figura importante en los éxitos deportivos del Real Madrid.

De acuerdo con el recuento presentado en la información del partido, esta sería su tercera expulsión oficial. La primera ocurrió el 21 de mayo de 2023 frente al Valencia, en Mestalla, mientras que la segunda se produjo el 3 de enero de 2025, también ante el conjunto valenciano.

La expulsión del 10 de octubre de 2026 contra Villarreal se sumaría a esos antecedentes y vuelve a poner bajo la lupa las reacciones del atacante en situaciones de alta tensión competitiva.