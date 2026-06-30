Keylor Navas reporta a la pretemporada y confirma su continuidad

Después de varias semanas de especulaciones sobre su continuidad, Keylor Navas dejó claro que permanecerá en Pumas para disputar el Torneo Apertura 2026. El experimentado guardameta costarricense ya se presentó en la pretemporada del conjunto universitario, poniendo fin a los rumores que surgieron tras la salida de Efraín Juárez.

La incertidumbre comenzó luego de que el técnico mexicano dejara el banquillo auriazul para asumir el mando del Győri ETO de Hungría, ya que gran parte del plantel había sido conformado durante su gestión. Sin embargo, la llegada de Esteban Solari no modificó los planes del arquero tico.

Este lunes 29 de junio, Keylor Navas se incorporó a los trabajos en La Cantera, donde el equipo prepara el inicio del próximo campeonato. A través de sus redes sociales, Pumas compartió imágenes del portero y le dio la bienvenida, explicando que reportó días después debido a un permiso especial otorgado por el cuerpo técnico.

El histórico guardameta de Costa Rica, de 39 años, afrontará una nueva campaña con el Club Universidad Nacional, institución con la que ya tiene asegurada su permanencia gracias a la renovación de contrato firmada hasta finales de junio de 2027.

Desde su llegada a Pumas, Keylor Navas ha disputado 42 partidos oficiales, en los que recibió 53 goles y logró mantener su portería imbatida en 13 ocasiones, consolidándose como uno de los referentes del plantel.

El conjunto universitario comenzará su participación en el Apertura 2026 el próximo 18 de julio, cuando reciba a Pachuca en el Estadio Olímpico Universitario. El encuentro también marcará el debut oficial de Esteban Solari al frente de Pumas, precisamente ante el club que dirigió el torneo anterior.