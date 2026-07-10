Antonio Sancho revela por qué Efraín Juárez dejó a Pumas pese a tener contrato

El vicepresidente deportivo de Pumas, Antonio Sancho, habló por primera vez sobre la salida de Efraín Juárez y dejó claro que la decisión de abandonar el banquillo universitario fue exclusivamente del entrenador, a pesar de que mantenía un contrato vigente con la institución.

El directivo explicó que las razones detrás de la salida del estratega deben ser respondidas por el propio Efraín Juárez, ya que fue él quien optó por no continuar al frente del equipo. Poco después de su salida del conjunto auriazul, el técnico mexicano fue anunciado como nuevo entrenador del ETO FC Győr, campeón de la liga de Hungría.

"No quiso seguir, teniendo contrato. Eso habría que preguntárselo a él", expresó Antonio Sancho, al ser cuestionado sobre la inesperada separación del entrenador, quien dejó el proyecto semanas antes del arranque del nuevo torneo.

Además de abordar ese tema, el directivo aseguró que Pumas mantiene abierta la búsqueda de nuevos refuerzos para fortalecer el plantel. Indicó que aún cuentan con una plaza de extranjero disponible y trabajan para incorporar a un futbolista ofensivo que eleve la competencia interna.

En cuanto a la plantilla actual, Antonio Sancho confirmó la permanencia de Robert Morales, quien seguirá con el equipo tras cumplir las condiciones establecidas en su préstamo procedente de Toluca. También descartó cualquier negociación por Oussama Idrissi, al señalar que el atacante no forma parte de los planes de la directiva.

Finalmente, el dirigente auriazul afirmó que el objetivo del club permanece intacto para la próxima temporada: pelear por el campeonato. Añadió que los resultados serán los que determinen la duración del nuevo proyecto deportivo y el juicio sobre el trabajo realizado por la institución.