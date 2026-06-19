Esteban Solari regresa a Pumas: será el DT para el Apertura 2026

La directiva de Pumas ya tiene definido al hombre que encabezará su próximo proyecto deportivo. A falta de que el club haga oficial el anuncio, Esteban Solari será el nuevo director técnico del conjunto universitario para el Apertura 2026 de la Liga MX.

La llegada del estratega argentino se produce después de la salida de Efraín Juárez, quien dejó el banquillo auriazul tras perder la final del Clausura 2026 frente a Cruz Azul y posteriormente aceptar una oportunidad en el futbol europeo.

El nuevo timonel llega procedente de Pachuca, equipo con el que dirigió 23 encuentros. Durante su gestión registró 13 victorias, cuatro empates y seis derrotas, números que llamaron la atención de la dirigencia universitaria para encabezar una nueva etapa en Ciudad Universitaria.

La elección de Esteban Solari también tiene un componente especial para la afición, ya que conoce perfectamente la institución. Antes de iniciar su carrera como entrenador, el argentino defendió los colores de Pumas entre 2007 y 2008, convirtiéndose en uno de los delanteros más recordados de aquella época

Durante su paso por el conjunto auriazul, Solari disputó 40 partidos y marcó 25 goles, cifras que lo mantienen en el recuerdo de los seguidores universitarios. Ahora regresará al club, pero desde una nueva faceta y con la responsabilidad de devolver al equipo a los primeros planos del futbol mexicano.

Por su parte, Efraín Juárez concluyó su ciclo tras dirigir 60 encuentros oficiales con un saldo de 24 triunfos, 19 empates y 17 derrotas. El técnico mexicano fue presentado recientemente por el club húngaro Győri ETO FC, iniciando así su primera aventura como entrenador en Europa.

Con la llegada de Esteban Solari, Pumas buscará dar continuidad al protagonismo mostrado en los últimos torneos y pelear nuevamente por el título en el Apertura 2026, respaldado por un técnico que conoce la identidad del club y que ahora tendrá el reto de trasladar esa experiencia al banquillo universitario.n