Efraín Juárez señala a Antonio Sancho por su salida de Pumas

La etapa de Efraín Juárez en Pumas terminó hace poco más de dos meses, pero el entrenador mexicano finalmente habló sobre las circunstancias que llevaron a su salida del Club Universidad Nacional. Desde Hungría, donde actualmente dirige al Gyori ETO, el estratega apuntó directamente hacia la directiva.

En una entrevista con David Faitelson, Juárez recordó el vínculo que mantiene con Pumas, institución en la que se formó como futbolista y a la que considera su casa. Sin embargo, cuando fue cuestionado sobre su salida, mencionó a Antonio Sancho, vicepresidente deportivo del club.

Efraín Juárez apunta a Antonio Sancho

Al hablar sobre su marcha de Pumas, el técnico evitó asumir la decisión como propia y señaló que las explicaciones debían buscarse dentro de la directiva, particularmente con Antonio Sancho.

Juárez aseguró que durante su periodo al frente del equipo se entregó completamente al proyecto y trabajó en todos los aspectos relacionados con el Club Universidad Nacional.

“Son preguntas, más que para mí, son para Toño”, expresó el entrenador al referirse al directivo. Con ello, dejó claro que considera que la explicación sobre su salida corresponde a la dirigencia del conjunto universitario.

El legado que Efraín Juárez dice haber dejado en Pumas

Más allá de no haber conseguido el campeonato, Efraín Juárez consideró que uno de sus principales logros fue recuperar la conexión entre el equipo y su afición.

El entrenador recordó que desde su llegada a Cantera prometió que los seguidores volverían a sentirse orgullosos de Pumas. Desde su perspectiva, el equipo consiguió recuperar una identidad que se había debilitado.

Juárez reconoció que quedó pendiente la conquista del título de Liga MX, pero destacó que logró cumplir el compromiso que había adquirido con los aficionados.

Los números de Efraín Juárez con Pumas

Durante su gestión, Efraín Juárez dirigió 59 partidos en diferentes competencias. De ellos, 50 correspondieron a la Liga MX, tres a la Leagues Cup y seis a la Concachampions.

Su balance terminó con 22 victorias, 21 empates y 16 derrotas, además de 92 goles anotados y 81 recibidos.

El técnico lamentó que su proceso terminara sin el campeonato que buscaba, especialmente porque Pumas se quedó cerca de conseguirlo. Aun así, aseguró que se marchó tranquilo porque, desde su perspectiva, cumplió con lo que había prometido a la afición universitaria.