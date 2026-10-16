Gianni Infantino se disculpa por el escándalo de FIFA Forward Enterprise

La continuidad de Gianni Infantino al frente de la FIFA enfrenta nuevos cuestionamientos después de que el dirigente reconociera fallas en la comunicación de un proyecto comercial millonario. Aunque ofreció disculpas ante el Consejo del organismo, las explicaciones no convencieron a representantes de Inglaterra y Alemania, quienes reclamaron mayor transparencia y cambios en el liderazgo del futbol mundial.

La controversia surgió por FIFA Forward Enterprise, una iniciativa que contemplaba crear una empresa para administrar los intereses comerciales de las competiciones de la FIFA y permitir la entrada de inversionistas privados mediante la venta de una participación minoritaria. El plan buscaba captar aproximadamente 4 mil 200 millones de dólares, pero encontró resistencia entre distintas federaciones y confederaciones por la falta de consultas previas.

Durante una reunión celebrada el jueves 15 de octubre en Zúrich, Suiza, Infantino reconoció errores en el proceso de comunicación y consulta. El presidente admitió que la manera en que se presentó la propuesta tuvo consecuencias y ofreció disculpas a los integrantes del Consejo.

Sin embargo, defendió la intención original del proyecto y aclaró que nunca se trató de un acuerdo definitivo. Según su explicación, el objetivo era aumentar los ingresos disponibles para distribuirlos entre las 211 federaciones afiliadas, sin reemplazar los recursos que reciben actualmente para impulsar el desarrollo del futbol.

El dirigente también confirmó que FIFA Forward Enterprise quedó cancelado definitivamente y aseguró que no volverá a presentarse bajo otra modalidad. A pesar de esta decisión, la controversia continúa porque algunos integrantes del organismo consideran que todavía faltan respuestas sobre la iniciativa. Parte de la documentación, además, permanece bajo confidencialidad debido a procedimientos judiciales en Estados Unidos.

Inglaterra y Alemania cuestionan a Infantino y piden cambios en la FIFA

Las disculpas no fueron suficientes para Debbie Hewitt, presidenta de la Federación Inglesa de Futbol y vicepresidenta de la FIFA, quien lamentó que durante la reunión no se respondieran las preguntas específicas que había planteado sobre el proyecto.

La dirigente consideró insuficiente que las dudas pendientes se enviaran por escrito para recibir una contestación posterior. También advirtió que, si Infantino no ofrece las aclaraciones solicitadas, su capacidad para continuar como presidente del organismo quedaría en entredicho.

A las críticas se sumó Bernd Neuendorf, presidente de la Federación Alemana de Futbol, quien afirmó que las respuestas obtenidas no fueron satisfactorias. El directivo también planteó la necesidad de reformar la estructura de gobierno de la FIFA y revisar su liderazgo para recuperar la confianza de sus integrantes.

La oposición al proyecto también alcanzó a la UEFA, la Confederación Asiática de Futbol y la Concacaf. Ante las diferencias internas, el Consejo acordó crear un grupo de trabajo con representantes de distintas confederaciones para examinar los mecanismos de gobernanza y estudiar posibles reformas.

FIFA plantea aumentar los recursos para las 211 federaciones

En medio de la crisis, Infantino presentó una propuesta alternativa para ampliar el financiamiento destinado al desarrollo del futbol. El Programa de Solidaridad de Excedentes de la FIFA contempla una inversión global de 6 mil 350 millones de dólares para el periodo 2027-2030, con recursos procedentes de los ingresos del Mundial de 2026 y una parte de las reservas del organismo.

El presidente defendió que el dinero de la FIFA pertenece a sus asociaciones miembro y destacó el incremento de los apoyos económicos desde su llegada al cargo en 2016. De acuerdo con sus declaraciones, los fondos previstos para cada federación han pasado de un millón a 25 millones de dólares.

De aprobarse el programa, la Federación Mexicana de Futbol y otras asociaciones latinoamericanas podrían beneficiarse de los recursos para financiar infraestructura, proyectos de formación, futbol femenil y categorías juveniles. No obstante, la iniciativa deberá revisarse en diciembre de 2026 y recibir la aprobación del Congreso de la FIFA en marzo de 2027.

Infantino busca respaldo antes de las elecciones de 2027

La polémica llega en un momento clave para la continuidad de Gianni Infantino, quien ocupa la presidencia de la FIFA desde 2016 y busca mantener el respaldo de las federaciones afiliadas.

Las próximas elecciones presidenciales están previstas para marzo de 2027, mientras que el plazo para presentar candidaturas concluirá el 18 de noviembre de 2026. En este escenario, las críticas por FIFA Forward Enterprise representan un desafío para el dirigente, que deberá responder a las exigencias de transparencia y a las peticiones de reformas dentro del organismo.

Aunque la cancelación del proyecto y las disculpas marcaron una respuesta a las inconformidades, las dudas de varias federaciones siguen abiertas.