Gianni Infantino en problemas: UEFA, CONCACAF y AFC se unen contra su gestión en la FIFA

El futuro de Gianni Infantino al frente de la FIFA enfrenta un escenario inesperado después de que tres de las principales confederaciones del futbol mundial unieran sus voces para cuestionar su gestión. UEFA, CONCACAF y AFC difundieron una carta conjunta en la que plantearon fuertes críticas a la manera en que se han tomado algunas decisiones dentro del organismo.

El movimiento adquiere especial relevancia porque las tres confederaciones reúnen a 143 de los 211 miembros que integran la FIFA. Su postura podría convertirse en un factor determinante rumbo a la reelección de Infantino, prevista para marzo de 2027.

¿Por qué cuestionan a Gianni Infantino?

Las diferencias con Gianni Infantino no surgieron de un solo episodio. El dirigente ha enfrentado cuestionamientos relacionados con distintas decisiones tomadas antes, durante y después del Mundial 2026, además de críticas por su visión sobre el futuro comercial y administrativo del futbol.

Entre los asuntos que generaron polémica se encuentran algunos cambios aplicados durante el torneo, como las pausas de hidratación y los espectáculos de medio tiempo, además de controversias relacionadas con las ciudades sede y otras decisiones de la FIFA.

Uno de los puntos que más inquietud provocó entre algunas confederaciones fue el proyecto denominado FIFA Forward Enterprise, una compañía filial que contemplaba la posibilidad de incorporar capital privado para ampliar las oportunidades comerciales vinculadas al futbol.

FIFA Forward Enterprise encendió las alarmas

La propuesta de FIFA Forward Enterprise provocó preocupación porque entre los posibles inversionistas se mencionó a personas cercanas al presidente estadounidense Donald Trump. La iniciativa fue interpretada por sectores del futbol como un intento de abrir nuevas vías de financiamiento y explotación comercial de activos relacionados con la FIFA.

Ante ese escenario, algunas confederaciones internacionales llegaron a advertir sobre la posibilidad de boicotear futuros acontecimientos organizados por el máximo organismo del futbol si el proyecto avanzaba.

Aunque posteriormente Infantino dio marcha atrás respecto a algunos aspectos de la propuesta, el conflicto no desapareció. UEFA, CONCACAF y AFC mantuvieron sus cuestionamientos y ahora decidieron plasmarlos públicamente en una carta conjunta.

La FIFA responde y defiende a Infantino

Mientras aumentaban las críticas, la FIFA salió en defensa de su presidente. El organismo sostuvo que existe un esfuerzo coordinado para debilitar tanto a la institución como a Gianni Infantino mediante insinuaciones y desinformación.

La postura oficial también recibió respaldo de otras organizaciones, entre ellas la CONMEBOL y la CAF, que se pronunciaron a favor del dirigente suizo en medio de la disputa interna que atraviesa al futbol internacional.

UEFA, CONCACAF y AFC endurecen su postura

Pese a la defensa de la FIFA, UEFA, CONCACAF y AFC decidieron mantener su oposición y cuestionar públicamente el liderazgo de Infantino. En su documento conjunto, las confederaciones plantearon que el futbol no puede quedar sujeto a los intereses de una sola persona o institución.

Las organizaciones también marcaron distancia con algunas decisiones recientes que, según su postura, habrían avanzado sin suficiente consulta con las asociaciones nacionales. Entre sus principales reclamos aparece la forma en que determinadas propuestas fueron impulsadas dentro de la FIFA.

Acusan falta de consultas en decisiones clave

Uno de los principales señalamientos de la carta apunta a que algunas iniciativas habrían sido presentadas y desarrolladas en un periodo demasiado corto, sin permitir una revisión suficiente por parte de las Asociaciones Miembro.

Las tres confederaciones consideran que el problema no puede explicarse únicamente como una falla de comunicación. Para ellas, el episodio refleja una falta de criterio y de consulta en decisiones que afectan directamente al futbol internacional.

El mensaje también cuestiona la relación de Infantino con el poder dentro de la FIFA y advierte sobre la necesidad de que quien encabece el organismo actúe como responsable de proteger los intereses colectivos del deporte.

¿Qué significa para la reelección de Infantino?

El panorama que parecía favorable para Gianni Infantino después de los resultados económicos del Mundial 2026 ahora presenta mayores obstáculos. La oposición de UEFA, CONCACAF y AFC podría tener un peso considerable si se mantiene hasta el proceso electoral de 2027.

Las tres confederaciones concentran una parte importante de los miembros de la FIFA, por lo que su postura representa una presión política significativa. La carta incluso plantea que Infantino debería reflexionar sobre su gestión y considerar dejar el cargo antes de buscar un nuevo mandato.

Por ahora, Infantino continúa al frente de la FIFA, pero el enfrentamiento con algunas de las confederaciones más importantes abre una disputa que podría marcar el camino hacia la próxima elección presidencial del organismo.