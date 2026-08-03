Gianni Infantino pierde respaldo de Inglaterra y Gales rumbo a elecciones de FIFA 2027

La Federación Inglesa de Futbol (FA) prepara un cambio en su postura hacia Gianni Infantino y enviará una comunicación para dejar sin efecto una carta de respaldo que anteriormente había entregado al presidente de la FIFA, de acuerdo con reportes de medios como BBC y Sky Sports.

La decisión llega después de que el organismo inglés manifestara su rechazo al proyecto FIFA Forward Enterprise, iniciativa que contemplaba la entrada de inversionistas privados en la estructura comercial de las competencias del máximo organismo del futbol mundial.

La FA señaló que comparte la posición de las federaciones europeas y defendió que la Copa Mundial debe permanecer bajo control del futbol, rechazando cualquier transferencia de participaciones del torneo a capital privado.

El cambio de postura también pone bajo análisis el respaldo que Inglaterra había mostrado hacia Infantino cuando todavía no existía un candidato alternativo para competir por la presidencia de la FIFA.

Debbie Hewitt, presidenta de la FA y vicepresidenta de FIFA, había mantenido una relación institucional cercana con el dirigente suizo durante el Mundial 2026, incluso al participar en eventos oficiales como la entrega de una camiseta de Inglaterra antes de la semifinal ante Argentina.

Infantino busca nuevo mandato, pero pierde aliados en Europa

El presidente de FIFA tiene previsto contender por un nuevo periodo durante el Congreso que se celebrará en Marruecos en marzo de 2027, donde buscará mantenerse al frente del organismo hasta el ciclo 2031.

Para conseguir la reelección, Gianni Infantino necesita alcanzar al menos 106 votos de las 211 federaciones afiliadas. Sin embargo, la pérdida de respaldo de asociaciones europeas podría facilitar la aparición de una candidatura opositora.

La crisis aumentó después de la polémica generada por FIFA Forward Enterprise, una propuesta que buscaba incorporar inversión privada a cambio de una participación en los derechos comerciales de eventos como la Copa Mundial

Gales se convierte en la primera federación en retirar oficialmente su respaldo

La Federación de Futbol de Gales (FAW) fue la primera asociación nacional en anunciar públicamente que retiró su apoyo a la continuidad de Infantino al frente de la FIFA.

El organismo galés informó que ya no respaldará la candidatura del dirigente suizo para el periodo 2027-2031 y argumentó que la decisión responde a preocupaciones relacionadas con la gestión del organismo.

“Los recientes fallos en materia de buena gobernanza, procesos, liderazgo, valores, gestión de las partes interesadas, comunicaciones y criterio nos han llevado a una situación en la que el Sr. Infantino ha perdido la confianza de la FAW para seguir al frente del fútbol mundial”, señaló la federación.

La institución galesa agregó que no puede aceptar decisiones que, desde su perspectiva, no coloquen al futbol como la prioridad principal, especialmente después del debate generado por la apertura a inversionistas privados.

Con la postura de Gales y el posible retiro del respaldo de la FA, el panorama político dentro de la FIFA comienza a cambiar rumbo a las elecciones presidenciales de 2027, en medio de una creciente división entre federaciones.