Gianni Infantino divide posturas: FMF revisará FIFA Forward mientras Concacaf lo rechaza

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) tomó una postura distinta a la de Concacaf respecto al polémico proyecto FIFA Forward impulsado por Gianni Infantino. Aunque el organismo regional aseguró que sus 41 asociaciones rechazaron la iniciativa, México informó que primero realizará un análisis antes de emitir una decisión definitiva.

A través de un comunicado, la FMF explicó que el pasado 28 de julio recibió la propuesta presentada por la FIFA, la cual plantea un nuevo mecanismo para incrementar los recursos del programa FIFA Forward. El organismo mexicano señaló que abrirá un proceso de revisión para conocer a detalle el modelo y su posible impacto en el desarrollo del futbol nacional.

De acuerdo con la federación, la FIFA busca que cada asociación tome una decisión con información suficiente, por lo que durante las próximas semanas se llevarán a cabo mesas de trabajo para revisar la documentación relacionada con la iniciativa. Tras ese proceso, la FMF determinará la postura que considere más conveniente para el futbol mexicano.

La Concacaf se adelantó a la FMFante el mundo para rechaza, presuntamente junto a sus 41 afiliados la propuesta de la FIFA y Gianni Infantino, pero presta el máximo organismo del futbol mexicano seca su comunicado sin una postura clara, pero sí estableciendo que será lo mejor… pic.twitter.com/AghRsKCpaW — René Tovar (@Rene_Tovar) July 30, 2026

La posición del organismo mexicano contrasta con la expresada horas antes por Concacaf, que manifestó su rechazo al proyecto al considerar que existen dudas sobre el procedimiento con el que fue presentado. Entre las principales preocupaciones destacó la falta de revisión por parte de los órganos de gobierno de la FIFA y el corto plazo otorgado para decidir.

En ese pronunciamiento, Concacaf aseguró que las 41 federaciones afiliadas respaldaban esa negativa. Sin embargo, el comunicado posterior de la FMF dejó claro que México aún no ha tomado una decisión definitiva y que continuará evaluando la propuesta antes de fijar una postura oficial.

El debate gira en torno a FIFA Forward Enterprise (FFE), una filial comercial que propone crear Gianni Infantino para administrar algunos de los torneos más importantes de la FIFA, incluida la Copa del Mundo. El plan contempla la participación de inversionistas privados con el objetivo de generar mayores ingresos para el organismo.

Según la información difundida sobre el proyecto, si la iniciativa obtiene la aprobación de las federaciones afiliadas, cada una de las 211 asociaciones miembro de la FIFA recibiría un apoyo económico de 40 millones de dólares. La fecha límite para que las federaciones definan su posición está prevista para el 19 de septiembre, mientras continúa el debate entre las distintas confederaciones del futbol mundial.