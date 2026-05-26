Víctor Velázquez confirma continuidad de Joel Huiqui en Cruz Azul

Luego de conquistar el título del Clausura 2026 frente a Pumas, en Cruz Azul ya comenzaron a trabajar en el siguiente torneo y todo apunta a que el proyecto encabezado por Joel Huiqui tendrá continuidad en el banquillo celeste.

El encargado de confirmarlo fue el presidente de La Máquina, Víctor Velázquez, quien aseguró que incluso ya sostuvo conversaciones con el estratega mexicano para planificar el futuro inmediato del equipo tras conseguir la décima estrella.

“Joel Huiqui se queda al frente”, declaró el directivo en entrevista con Claro Sports, dejando atrás las dudas que existían alrededor del técnico pese al reciente campeonato conseguido en Ciudad Universitaria.

Velázquez destacó además el perfil institucional del entrenador, recordando que Huiqui es una figura identificada históricamente con Cruz Azul y alguien que conoce perfectamente la esencia del club.

🚨JOEL HUIQUI SE QUEDA🚨



Así lo dijo Víctor Velázquez, presidente del Cruz Azul, EN EXCLUSIVA#ASClaroW pic.twitter.com/x37AL81SNj — Claro Sports (@ClaroSports) May 26, 2026

La continuidad del estratega había generado incertidumbre en días recientes debido a que Iván Alonso, responsable del área deportiva celeste, no había confirmado oficialmente la permanencia del técnico y señaló que primero debían analizar todos los aspectos relacionados con el proyecto.

Sin embargo, tras la obtención del título, la directiva cementera parece decidida a mantener la base del equipo campeón y comenzar desde ahora la planeación del próximo torneo, donde el objetivo será pelear por el campeonato número 11 en la historia del club.

Otro de los nombres que recibió reconocimiento especial por parte de Víctor Velázquez fue Carlos Rotondi, quien terminó siendo una de las figuras importantes del campeonato pese a los momentos complicados que vivió en torneos anteriores.

El directivo recordó que el futbolista argentino cargó con críticas importantes tras algunas jugadas que marcaron eliminaciones dolorosas para Cruz Azul, incluida la final frente al América en el Clausura 2024.

Por ello, Velázquez aseguró sentirse especialmente feliz por la revancha deportiva de Rotondi, a quien respaldó incluso en sus momentos más difíciles dentro del club.

Con el título ya en las vitrinas y la continuidad de Joel Huiqui prácticamente asegurada, en Cruz Azul ahora buscan consolidar un proyecto que le permita mantenerse como protagonista del futbol mexicano durante los próximos torneos.