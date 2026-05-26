“Te haces el valiente”: Ex de Cristian Castro estrenará nueva canción y afirman que es indirecta al cantante

La empresaria y productora musical Victoria Kühne, con quien el "Gallito Feliz" tuvo un supuesto romance, anunció el lanzamiento de su álbum llamado “El Macho". Fue por medio de sus redes sociales que dio a conocer este próximo estreno y compartió partes de una canción que estará en este proyecto.

La supuesta relación entre la empresaria y Cristian Castro estuvo llena de misterio y desmentidos; de hecho, el cantante informó ante los medios de comunicación que nunca tuvo un romance con la productora y su relación era de amistad. Sin embargo; a días de esta declaración, Victoria ha dado a conocer un adelanto que parece ser una indirecta.

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¿Cuál es la supuesta indirecta de Victoria Kühne a Cristian Castro?

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la empresaria y productora musical compartió un clip en donde mostraba un adelanto de su próximo álbum. Sin embargo; en el video que ya ha sumado más de mil me gustas, se puede escuchar una canción que parece ser una indirecta al cantante.

"Me dolió en el alma, cuando me enteré de tantas mentiras, no lo esconderé, te haces el muy hombre, te haces el valiente, pero todos saben que eres un corriente y, sigue bailando, por todos los bares, haciéndote el fuerte, ¿qué me va a importar?" Esto es lo que se puede escuchar en el video.

El post ha generado gran revuelo en las redes sociales, y es que, seguidores de Victoria comentaron la publicación y rápidamente mostraron su apoyo pidiendo que el nuevo álbum salga lo más pronto posible. Por otro lado; algunos aseguran que se trata de una indirecta a quien fue su pareja.

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