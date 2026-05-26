Pumas vs. Cruz Azul rompe audiencia y desata guerra de rating entre TV Azteca y Televisa; ¿Quién ganó?

La gran Final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul no solo paralizó al futbol mexicano dentro de la cancha, también desató una intensa competencia entre las dos principales televisoras del país por demostrar quién dominó el rating de la noche.

Tras el campeonato conseguido por La Máquina en Ciudad Universitaria, tanto TelevisaUnivision como TV Azteca compartieron sus cifras de audiencia y presumieron el alcance obtenido durante la transmisión del partido más importante del semestre.

Por un lado, TelevisaUnivision aseguró haber sido líder de audiencia en la Final de la Liga MX, reportando un alcance total de 13.9 millones de personas a través de sus distintas plataformas y canales de transmisión.

Sin embargo, la respuesta de TV Azteca llegó casi de inmediato y con un tono mucho más directo. La televisora del Ajusco publicó en redes sociales un mensaje donde afirmó haber vencido a la competencia gracias a una audiencia de 14.2 millones de espectadores.

Con esa cifra, TV Azteca habría superado por aproximadamente 300 mil personas a la transmisión de Televisa, quedándose así con la victoria en la batalla por el rating de la Final entre Pumas y Cruz Azul.

La cobertura encabezada por Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos volvió a convertirse en uno de los principales atractivos para los aficionados, quienes en redes sociales destacaron el estilo y la narrativa del equipo de Azteca Deportes.

Como suele ocurrir en eventos deportivos de alta convocatoria, ambas televisoras utilizaron métricas distintas para respaldar sus resultados, lo que provocó debate entre usuarios sobre cuál transmisión fue realmente la más vista del país.

Más allá de la polémica por las cifras, la Final del Clausura 2026 confirmó nuevamente el enorme impacto que tiene la Liga MX en televisión abierta, especialmente cuando se trata de partidos históricos y de alta tensión como el enfrentamiento entre universitarios y cementeros.

Mientras Cruz Azul celebraba la obtención de su décima estrella, en el terreno mediático la discusión quedó abierta entre quienes prefieren la cobertura de Televisa y quienes consideran que TV Azteca volvió a quedarse con el triunfo en el gusto de la audiencia mexicana.