IMSS-Bienestar: Cuánto ganan médicos, enfermeros y trabajadores de la salud en Yucatán

El sector salud en Yucatán atraviesa una etapa de crecimiento debido a la ampliación de hospitales, unidades médicas y contrataciones impulsadas por el sistema IMSS-Bienestar y otras instituciones públicas.

Esto ha generado interés entre estudiantes, profesionistas y trabajadores que buscan conocer cuánto se paga actualmente en áreas como medicina, enfermería y servicios hospitalarios.

Los salarios pueden variar dependiendo de factores como la institución, experiencia, especialidad, antigüedad, tipo de contrato y zona de trabajo.

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En Yucatán, los sueldos en hospitales públicos suelen estar ligados a tabuladores federales del IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud e IMSS-Bienestar.

Sueldos aproximados de médicos y personal de salud en Yucatán

En Yucatán, un médico general que trabaja en instituciones públicas puede ganar entre 18 mil y 35 mil pesos mensuales, aunque en algunas plazas del sistema IMSS-Bienestar el salario puede superar los 45 mil pesos en zonas prioritarias o de difícil cobertura.

Los médicos especialistas, principalmente en áreas como anestesiología, cirugía, urgencias y ginecología, suelen percibir ingresos de entre 40 mil y 55 mil pesos mensuales, dependiendo de la experiencia, antigüedad y tipo de contratación.

En el caso del personal de enfermería, los salarios rondan entre 12 mil y 26 mil pesos mensuales, con mejores percepciones para quienes cuentan con especialidad, licenciatura o años de servicio.

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Técnicos laboratoristas, radiólogos, camilleros y otros trabajadores hospitalarios pueden recibir entre 10 mil y 20 mil pesos al mes,

Mientras que el personal administrativo y auxiliares de salud perciben aproximadamente entre 8 mil y 16 mil pesos mensuales, dependiendo de la dependencia y funciones desempeñadas.