CFE anuncia apagón hoy 26 de mayo: Conoce los municipios y horarios afectados

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció un apagón programado para este martes 26 de mayo de 2026, debido a trabajos de mantenimiento y mejora en la red de suministro eléctrico.

La suspensión del servicio tendrá una duración aproximada de cinco horas, por lo que miles de usuarios deberán tomar previsiones durante la jornada.

De acuerdo con la empresa productiva del Estado, el corte será temporal y forma parte de labores preventivas para fortalecer la infraestructura eléctrica en la región.

La CFE explicó que estas maniobras permitirán mejorar la calidad y continuidad del servicio, además de reducir el riesgo de fallas mayores en el futuro. También señaló que el corte busca garantizar la seguridad del personal técnico que realizará los trabajos y de la población cercana a las zonas intervenidas.

¿Qué municipios de Oaxaca tendrán apagón de CFE este 26 de mayo?

La Comisión Federal de Electricidad informó que la suspensión del servicio afectará a distintos municipios de Oaxaca. Las localidades incluidas en el aviso son Santa María Jalapa del Marqués, Guevea de Humboldt, Santiago Lachiguiri, Asunción Tlacolulita y Santa María Totolapilla.

Hasta el momento, la CFE no ha detallado colonias o comunidades específicas dentro de cada municipio, por lo que recomendó a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales y a los canales de atención de la empresa.

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¿A qué hora será el corte de luz en Oaxaca?

El apagón programado iniciará a las 10:30 horas de este martes 26 de mayo y se prevé que el servicio quede restablecido alrededor de las 15:30 horas.

La duración estimada será de cinco horas continuas, siempre que las maniobras se desarrollen conforme al programa técnico previsto. La CFE indicó que trabajará para concluir las labores en el menor tiempo posible y normalizar el suministro eléctrico en las zonas afectadas.

¿Por qué habrá cortes de luz de CFE?

La interrupción del servicio se realizará para llevar a cabo trabajos de mantenimiento preventivo y mejora en la red eléctrica. Estas acciones son necesarias para reforzar la operación del sistema, evitar fallas posteriores y mantener condiciones seguras para el suministro.

La empresa pidió comprensión a los usuarios afectados y reiteró que estas labores forman parte de la operación regular para conservar la infraestructura eléctrica en buen estado.

Recomendaciones por el apagón de CFE en Oaxaca

Ante el corte de energía, la CFE recomendó desconectar aparatos electrónicos sensibles, mantener cargados teléfonos celulares y baterías externas, tener lámparas o linternas disponibles y evitar abrir constantemente el refrigerador para conservar la temperatura de los alimentos.

También sugirió tomar previsiones en caso de trabajar desde casa, depender de internet o utilizar equipos médicos que requieran energía eléctrica.

Para reportes, aclaraciones o dudas sobre el suministro, los usuarios pueden comunicarse al 071, número de atención de la Comisión Federal de Electricidad.

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