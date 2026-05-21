Licencias de conducir gratis en Yucatán 2026: requisitos, quiénes aplican y cómo obtener el descuento

En un alivio económico para miles de familias de Yucatán, el Gobierno del Estado permitirá durante todo 2026 tramitar licencias y permisos de conducir con descuentos de hasta el 100 por ciento, beneficiando a trabajadores, estudiantes, amas de casa y personas desempleadas.

La medida quedó establecida en el Decreto 143/2025, publicado en el Diario Oficial del Estado, y estará vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026, con el objetivo de facilitar el acceso a este documento indispensable para trabajar, estudiar y realizar diversas actividades cotidianas.

¿Quiénes podrán tramitar gratis la licencia en Yucatán?

El Gobierno estatal autorizó además la exención total del pago de licencias para sectores considerados prioritarios.

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Las personas que podrán obtener la licencia de conducir gratis son:

Amas de casa sin ingresos fijos ni otra fuente económica.

Estudiantes de escuelas públicas o privadas que cuenten con una beca otorgada por alguna dependencia gubernamental.

Personas desempleadas que residan en Yucatán y necesiten la licencia como requisito para conseguir empleo.

Requisitos para obtener la licencia gratis o con descuento

La Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán será la encargada de verificar que los solicitantes cumplan con los requisitos establecidos en el decreto.

Trabajadores asalariados

Deberán presentar:

Constancia de inscripción al sistema de seguridad social.

Último recibo de nómina.

Trabajadores no asalariados

Necesitarán:

Constancia emitida por la agrupación sindical o cooperativa a la que pertenezcan.

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Jubilados y pensionados

Tendrán que entregar:

Documento que acredite su condición.

Último recibo de pago.

Estudiantes, amas de casa y desempleados

En estos casos, deberán acreditar su situación conforme a los lineamientos que determine la SSP.

¿Hasta cuándo estarán vigentes los descuentos?

Los descuentos y exenciones para tramitar licencias de conducir en Yucatán estarán disponibles hasta el 31 de diciembre de 2026.

Las autoridades señalaron que el objetivo es facilitar el acceso a documentos oficiales indispensables para trabajar, estudiar y realizar actividades cotidianas, además de representar un alivio económico para miles de familias yucatecas.