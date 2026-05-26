Edson Álvarez buscaría salir del West Ham tras descenso a Championship

El futuro de Edson Álvarez en Europa atraviesa momentos de incertidumbre después del inesperado descenso del West Ham United a la Championship, situación que habría cambiado completamente el panorama del mediocampista mexicano rumbo a la próxima temporada.

Aunque el futbolista de la Selección Mexicana todavía mantiene contrato con el conjunto londinense hasta 2028, distintos reportes desde Europa apuntan a que el llamado “Machín” no tendría intención de disputar la Segunda División inglesa.

La situación ha generado dudas sobre el siguiente paso en la carrera de Edson Álvarez, especialmente en un mercado de verano donde varios jugadores importantes podrían abandonar al West Ham tras perder la categoría en la Premier League.

Además, el nombre del mexicano vuelve a colocarse en el centro de atención debido a que el Mundial 2026 aparece como una gran oportunidad para relanzar su carrera y despertar el interés de clubes con mayor nivel competitivo en Europa.

El panorama reciente de Álvarez tampoco ha sido sencillo. Después de quedar fuera de los planes del entonces entrenador Graham Potter en el West Ham, el mediocampista salió cedido al Fenerbahçe de Turquía, donde vivió una etapa irregular marcada por lesiones y falta de continuidad.

La polémica aumentó tras un episodio con aficionados del club turco. Luego de un encuentro frente al Istanbul Basaksehir, parte de la afición lanzó abucheos hacia el mexicano y las cámaras captaron al jugador respondiendo con gestos hacia las tribunas, situación que provocó críticas en medios locales.

Poco después, Edson Álvarez tampoco apareció en la convocatoria para el partido contra Konyaspor, aunque el Fenerbahçe nunca aclaró oficialmente si la ausencia estuvo relacionada con la polémica vivida días antes.

A pesar de la incertidumbre a nivel de clubes, el mediocampista continúa siendo una pieza fundamental dentro de la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026, torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Se espera que Edson Álvarez forme parte de la lista definitiva del Tri que será anunciada el próximo 1 de junio, además de perfilarse como uno de los líderes del equipo para los amistosos previos frente a Australia y Serbia.

México debutará en la Copa del Mundo el 11 de junio frente a Sudáfrica, dentro de un Grupo A que también comparte con República de Corea y República Checa, mientras el futuro del “Machín” en Europa sigue sin definirse completamente.