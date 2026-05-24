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Yucatán / Sucesos

Dos fallecidos y dos menores heridas tras discusión en fraccionamiento de Mérida

Dos personas murieron y dos menores resultaron heridas en un ataque con arma blanca en Real Montejo.

Por Redacción Por Esto!

24 de may de 2026

1 min

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Violencia familiar deja dos muertos y dos menores heridas
Violencia familiar deja dos muertos y dos menores heridas

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó sobre el fallecimiento de dos personas registrado la tarde de este domingo en un predio del fraccionamiento Real Montejo, ubicado al poniente de Mérida.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas son una mujer y su pareja sentimental. En el mismo hecho también resultaron lesionadas una adolescente de 14 años y una niña de ocho años, quienes presentaban heridas provocadas con arma blanca.

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Según las primeras indagatorias, el conflicto habría iniciado tras una discusión relacionada con un presunto intento de agresión contra la menor de 14 años, situación que derivó en los hechos violentos dentro del domicilio.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI) mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias del caso.

Las autoridades señalaron que, debido a que las diligencias continúan en curso, por el momento no se proporcionará mayor información sobre el hecho registrado en el fraccionamiento Real Montejo.

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