GP de Bélgica 2026: Fechas, horarios y dónde ver la carrera de Fórmula 1

La Fórmula 1 continúa su gira europea con el Gran Premio de Bélgica 2026, una de las competencias más tradicionales del calendario. El histórico circuito de Spa-Francorchamps volverá a poner a prueba a los pilotos con sus largas rectas, curvas de alta velocidad y un clima impredecible que suele cambiar el desarrollo de la carrera.

Después de conquistar la victoria en Silverstone, Charles Leclerc intentará mantener el buen momento de Ferrari. Sin embargo, la escudería italiana tendrá una dura misión frente a George Russell y Andrea Kimi Antonelli, quienes se mantienen como los principales protagonistas en la pelea por el campeonato.

El Circuito de Spa-Francorchamps albergará la edición número 71 del Gran Premio de Bélgica y la 58 disputada sobre este trazado. Con una longitud de 7.004 kilómetros, 19 curvas y un recorrido total de 44 vueltas, Spa es considerado uno de los escenarios más exigentes y emblemáticos de la máxima categoría.

Entre los datos destacados del fin de semana sobresale que Michael Schumacher continúa como el piloto más ganador en Spa con seis victorias, una marca que Lewis Hamilton podría igualar si consigue el triunfo. Además, Ferrari es la escudería más exitosa en este circuito con 18 victorias, mientras que Red Bull podría alcanzar el podio número 300 de su historia.

Horarios del GP de Bélgica 2026 (tiempo del centro de México)

Práctica Libre 1: Viernes 17 de julio | 5:30 horas

Viernes 17 de julio | Práctica Libre 2: Viernes 17 de julio | 9:00 horas

Viernes 17 de julio | Práctica Libre 3: Sábado 18 de julio | 4:30 horas

Sábado 18 de julio | Clasificación: Sábado 18 de julio | 8:00 horas

Sábado 18 de julio | Carrera: Domingo 19 de julio | 7:00 horas

El GP de Bélgica 2026 promete ser una prueba determinante en la lucha por el campeonato, ya que cada punto será clave en una temporada que sigue muy competida y donde Spa podría marcar un nuevo rumbo en la clasificación general.