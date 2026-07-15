Fallece carmelita durante cirugía ambulatoria en clínica de Mérida; médico y anestesiólogo son buscados por las autoridades

Lo que sería una intervención quirúrgica ambulatoria por un padecimiento de hemorroides terminó en tragedia para una familia de Ciudad del Carmen, luego de que Brendo Skylab Ruz García, de aproximadamente 53 años de edad y trabajador sindicalizado de la Sección 42, falleciera la mañana de este miércoles en una clínica privada ubicada al norte de la capital yucateca.

De acuerdo con la información disponible, el carmelita ingresó alrededor de las 10:00 de la mañana al centro de cirugía ambulatoria “Ópera”, localizado en el fraccionamiento Residencial Cámara de Comercio, donde sería sometido a un procedimiento que, presuntamente, no representaba mayores riesgos y le permitiría regresar a sus actividades el mismo día.

Noticia Destacada Madre viajó a Ciudad del Carmen por un empleo y terminó varada con su hijo de 4 años

La intervención sería realizada por un médico identificado como Daniel N., especialista en coloproctología, mientras que un anestesiólogo también participaba en el procedimiento.

Con el paso de las horas y sin recibir información sobre el estado del paciente, los familiares comenzaron a preocuparse. Según su versión, observaron el arribo de una ambulancia que aparentemente intentó trasladar a Brendo a otra clínica, además de notar una intensa movilización del personal médico, quienes presuntamente ingresaban y salían con bolsas negras y gasas impregnadas de sangre, lo que hizo pensar que la cirugía se había complicado.

Noticia Destacada Trabajador que murió en obras de una escuela en Mérida era menor de edad, confirman sus padres

Fue hasta aproximadamente las 15:00 horas cuando personal de enfermería notificó oficialmente a la familia el fallecimiento del paciente, situación que provocó consternación e incredulidad, debido a que la operación había sido presentada como un procedimiento de rutina y de bajo riesgo.

Tras conocerse el deceso, trascendió que tanto el médico que encabezó la cirugía como el anestesiólogo abandonaron el lugar, por lo que elementos de la Policía Estatal de Investigación (PEI), a través del Departamento de Homicidios, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Yucatán, iniciaron las investigaciones correspondientes y desplegaron acciones para localizarlos.

STPRM anuncia el fallecimiento de carmelita. / STPRM.

Hasta el momento, las autoridades ministeriales no han informado oficialmente las causas del fallecimiento ni han determinado si existió alguna responsabilidad penal o negligencia médica, por lo que las indagatorias continúan.

Se espera que el cuerpo de Brendo Skylab Ruz García sea entregado en las próximas horas a sus familiares para su traslado a Ciudad del Carmen, Campeche, donde será velado y recibirá el último adiós de sus seres queridos, amigos y compañeros de la Sección 42.

Noticia Destacada Pemex descarta desabasto de gasolina en México: asegura suministro regular de Magna, Premium y Diésel

Las autoridades mantienen abierta la carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este lamentable hecho.