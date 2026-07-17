Denuncian plaga de mosquitos y falta de mantenimiento en parque de La Cruz en Champotón

Ante la falta de atención, las periferias del parque de La Cruz lucen repletas de maleza, situación que genera mal aspecto y abona a la proliferación del mosquito.

Noticia Destacada Tragedia en Candelaria: Hombre con depresión fallece en hospital tras ingerir herbicida

A través de redes sociales, Claribel Pérez solicitó la intervención de las autoridades para que dicho espacio recibiera atención. No solo expuso el tema de la maleza, igual el alumbrado público y la maleza.

Tras un recorrido por la zona, se levantaron gráficas de las condiciones actuales que presenta el inmueble y se abordaron a algunos ciudadanos para que opinaran al respecto.

Raúl Pineda Cantún destacó que por la seguridad de los niños y familias que concurren a las áreas, dicho espacio debe permanecer siempre limpio y libre de maleza, “Siempre ha estado así. Casi no lo limpian. El Ayuntamiento no le da el mantenimiento como en otros lados”, concluyó.

Para otros declarantes, el tema del alumbrado no es tan grave; sin embargo, reconocieron que la zona de juegos sí requiere de atención dado que han salido plantas desde el concreto forrado con piso de caucho.

JGH