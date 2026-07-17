¿Lloverá? Polvo del Sahara seguirá afectando a Campeche este fin de semana; el pronóstico del clima

Después de varios días marcados por lluvias, tormentas y encharcamientos, como los registrados la tarde de este viernes en la capital del estado, el panorama meteorológico cambiará durante el fin de semana con la llegada de una densa masa de polvo del Sahara, que favorecerá un ambiente más estable, aunque con temperaturas elevadas y una intensa sensación de bochorno. Pese a que la nube de polvo comenzó a cruzar la región desde la tarde, las intensas precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica y fuertes vientos se hicieron presentes con fuerza, causando inundaciones momentáneas en calles y avenidas principales de la ciudad.

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De acuerdo con el pronóstico meteorológico, entre el sábado 18 y el domingo 19 de julio disminuirá de manera importante el potencial de lluvias en la Península de Yucatán, debido a la combinación del polvo del Sahara y el inicio formal de la canícula, fenómeno que suele caracterizarse por una reducción temporal de las precipitaciones.

Aunque aún persistirá el paso de ondas tropicales y una vaguada sobre el sur de la región, la presencia de aire seco en niveles medios de la atmósfera limitará la formación de tormentas generalizadas, por lo que únicamente podrían presentarse chubascos o tormentas aisladas, principalmente en zonas costeras.

Cielos brumosos y atardeceres rojizos

Uno de los efectos más notorios será la presencia de cielos con apariencia brumosa, así como amaneceres y atardeceres con tonalidades rojizas, naranjas y amarillas, producto del paso del polvo del Sahara sobre la Península de Yucatán.

Durante la tarde de este viernes ya se reportó que la nube de polvo comenzó a cruzar la región, favoreciendo precisamente estas condiciones y reduciendo el potencial de lluvias para los próximos días.

Especialistas señalaron que esta masa de polvo viaja a más de dos kilómetros de altura, por lo que no representa un riesgo para la salud de la población.

Mucho calor y bochorno

A pesar de que disminuirán las lluvias, el calor continuará siendo el principal protagonista durante el fin de semana.

Se prevé un ambiente muy caluroso y bochornoso en gran parte del estado, con una sensación térmica que podría acercarse a los 50 grados Celsius en algunos sectores, especialmente durante las horas de mayor radiación solar.

Las autoridadesaron recomendaron mantenerse bien hidratados, evitar la exposición prolongada al sol entre el mediodía y las primeras horas de la tarde, así como prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Condiciones para la navegación

En la zona costera predominarán vientos del este y noreste, con velocidades de hasta 20 nudos durante el fin de semana.

El oleaje oscilará entre 0.5 y un metro cerca de la costa, mientras que mar adentro podría alcanzar entre uno y 1.5 metros, condiciones que permitirán actividades marítimas con precaución.

Aunque el panorama será mucho más estable que en días anteriores, no se descarta la formación de tormentas muy aisladas, algunas acompañadas de rachas de viento, turbonadas o incluso granizo de manera localizada, por lo que se recomienda mantenerse atentos a los avisos de las autoridades meteorológicas.

JGH