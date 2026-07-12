Denuncian reaparición de grupo de Telegram de Tizimín que difunde imágenes íntimas de mujeres

Una nueva ola de preocupación e indignación se extendió entre los habitantes del municipio tras la difusión en redes sociales de denuncias sobre la presunta reaparición de un grupo de Telegram llamado Tizimín Secretos Oficial, donde se comparten imágenes íntimas de mujeres sin su autorización.

En sus publicaciones, los usuarios evidenciaron que en este grupo se difunden e intercambian fotografías de mujeres desnudas o con poca ropa, además de gráficos editados con Inteligencia Artificial, en los que presentan a las habitantes con poses provocativas.

Noticia Destacada Semáforos inteligentes en Mérida: la propuesta para acabar con el tráfico en el Centro Histórico

Las presuntas imágenes de este grupo generaron reacciones de indignación y reavivaron el debate sobre los riesgos que representa la violencia digital, un problema que en los últimos años ha cobrado mayor relevancia debido al uso masivo de redes sociales y plataformas de mensajería.

Según las denuncias difundidas por internautas, quienes desean integrarse al grupo presuntamente deben aportar fotografías íntimas de mujeres o compartir enlaces a perfiles de redes sociales para que otras personas obtengan material íntimo.

Noticia Destacada Inflación en Mérida se desacelera; infraestructura y energías renovables apuntalan estabilidad económica

Aunque estas acusaciones están circulando ampliamente en Internet, hasta el cierre de esta edición no se emitió pronunciamiento oficial de las autoridades sobre este caso en particular.

Cabe recordar que meses atrás se dio a conocer la existencia de un grupo de Telegram donde se compartían fotografías y videos íntimos de mujeres sin su autorización, lo que provocó un fuerte rechazo social y múltiples denuncias de las personas afectadas. Ante la posible reaparición de este sitio, los habitantes manifestaron su molestia y preocupación por la situación.