Yucatán brilla con ocho medallas en el Campeonato Nacional de Natación 2026

El tritón yucateco Marco Pat Coronado y la ondina Regina Torres Pomar sumaron su segunda medalla de oro en el segundo día de actividades del Campeonato Nacional de natación de curso largo 2026 el cual fue inaugurado este viernes por el Gobernador del Estado, Joaquín “Huacho” Díaz Mena.

El mandatario estatal, acompañado de las autoridades de la natación a nivel nacional, estuvieron en la alberca “Rommel Pacheco Marrufo” del Complejo Deportivo “Kukulcán” en esta ceremonia protocolaria ante la presencia de miles de nadadores, entrenadores y padres de familia de todo el país.

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“A los nadadores les deseamos el mejor de los éxitos, compitan con intensidad, con respeto a sus rivales, los tiempos y las medallas quedarán en los registros, pero estos días que vivirán en Yucatán les acompañarán toda la vida”, señaló en la ceremonia inaugural “Huacho” Díaz Mena.

Esta jornada fue muy provechosa para la delegación boxita sumó un total de ocho preseas, dos de primer lugar, dos de segundo y tres de tercero, donde destacaron Regina quien se llevó dos preseas, una dorada y una de plata; además de Marco quien se subió a lo más alto del pódium por segunda vez.

Campeonato Nacional de Natación 2026 / Por Esto

“Bienvenido a todos los deportistas que están en Mérida, más de mil 200 nadadores de toda larepública lo que convierte este campeonato en uno de los eventos deportivos más importantes que se realizan en Yucatán”.

En los 50 metros dorso de la categoría 19 años y mayores nuestro Estado hizo el uno, dos y tres, el sitio de honor se lo adjudicó Torres Pomer con marca de 30.84 segundos, seguida de las también yucatecas, María Ortega Sánchez (31.53) y Miriam Conde Caamal (32.31).

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Regi también logró un segundo lugar, este fue en los 100 metros libre en los 19 años y mayores (59.62); solo fue superada por la poblana Aranza López Sánchez (59.11) y completó el pódium la morelense María García (1:00.70).

En la rama varonil de la categoría 19 años y mayores, Pat Coronado se quedó con el título en los 100 metros pecho con marca de 1:05.17 minutos; dejó en segundo al regio Iker Trujillo Corona (1:05.99) y en tercero quedó el morelense Moisés Mayorga (1:06.98).

Díaz Mena. / Por Esto

El local Jesús Tenorio Murillo (57.41) se quedó con el tercer sitio de los 100 metros libre, 13-14 años, los dos primeros fueron el guanajuatense Iker Benito Piña (56.79) y el coahuilense Lionel Castillo Cárdenas (56.81).

En los 4x50 libre, 13-14 años, Yucatán quedó tercero gracias a Maximiliano Tah Salazar, Joshua Castillo Abdalá, Juan Miranda Domínguez y Tenorio Murillo.

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