Incendio consume casa en la colonia Potrero del Llano en Azcapotzalco

La tarde de este viernes 17 de julio de 2026, una casa está siendo consumida en la colonia Potrero del Llano, en la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México.

Los servicios de emergencia han llegado al lugar para atender a las personas que lo necesiten, también ya están los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, por lo que el Jefe Vulcano Cova, compartió un video desde el lugar.

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"Al momento, atendemos el reporte de un incendio en un domicilio de la Colonia Potrero del Llano, Alcaldía Azcapotzalco. Continuó informando"

Por su parte, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, ha informado sobre las vías alternas que pueden usar las personas para evitar el sitio.

#AlMomento, atendemos el reporte de un incendio en un domicilio de la Colonia Potrero del Llano, Alcaldía Azcapotzalco. Continuo informando.@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/GtXeeCdsHf — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) July 17, 2026

“Precaución Vial | Incendio en Av. Cuitláhuac entre calle A y Aldana, alcaldía Azcapotzalco, acuden servicios de emergencia al lugar”

Hasta el momento, no hay reporte confirmado de personas heridas o fallecidos en el lugar de los hechos.

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