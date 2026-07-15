¿Vas a comprar un auto usado? Campeche lanzará un tianguis con revisión de Fiscalía y REPUVE

Con el objetivo de evitar que ciudadanos sean víctimas de fraude al comprar vehículos con reporte de robo o involucrados en hechos delictivos, la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) pondrá en marcha un Tianguis Seguro, un espacio donde la compraventa de automóviles usados contará con la supervisión de autoridades estatales y federales.

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El anuncio fue realizado por la titular de la SPSC, Marcela Muñoz Martínez, durante la emisión del Martes del Jaguar, donde explicó que esta estrategia responde al incremento de vehículos robados en estados vecinos como Tabasco y Quintana Roo, que posteriormente son trasladados a Campeche para ser vendidos.

"Los vehículos que se roban allá se los traen a Campeche y aquí los venden. La gente, de buena fe, los compra", advirtió la funcionaria.

Explicó que cuando un automóvil con reporte de robo es detectado por los arcos del Registro Público Vehicular REPUVE o durante un operativo de seguridad, el comprador puede perder tanto el vehículo como el dinero invertido.

"Es lastimoso ver cómo la gente pierde a veces todos sus ahorros en el vehículo que compró, porque lo adquirió a través de redes sociales o en acuerdos realizados en la calle", comentó.

Recuperan más de mil 500 vehículos

Marcela Muñoz informó que, desde el inicio de la actual administración estatal, las autoridades han recuperado mil 534 vehículos, mientras que únicamente 11 automóviles han sido robados en territorio campechano durante ese mismo periodo.

La gobernadora Layda Sansores San Román señaló que la mayoría de las unidades aseguradas provienen de otras entidades y terminan siendo comercializadas en Campeche.

"Se los roban en Quintana Roo o en Tabasco y aquí es donde los vienen a vender. El problema es que los compramos de buena fe", expresó.

Así funcionará el Tianguis Seguro

La secretaria de Seguridad explicó que el Tianguis Seguro se realizará todos los sábados en el balneario Kin Há, donde los ciudadanos podrán acudir para vender o comprar vehículos con la certeza de que serán revisados por las autoridades.

En el lugar participarán elementos de la Policía Estatal, personal de la Fiscalía General del Estado, especialistas del REPUVE y representantes del Ayuntamiento de Campeche, quienes verificarán la situación legal de cada unidad.

Además, quienes concreten la compra podrán realizar diversos trámites en el mismo sitio, como el cambio de propietario, el emplazamiento de placas y, en algunos casos, la expedición de licencias de conducir.

La funcionaria destacó que también se invitará a comerciantes de alimentos para convertir el espacio en un punto de convivencia familiar.

"Queremos hacerlo donde familiarmente puedan ir a ver su vehículo, comprarlo con tranquilidad y salir con la seguridad de que no se lo van a quitar", afirmó.

Marcela Muñoz agregó que las revisiones también permitirán detectar unidades que, aunque no tengan reporte de robo, hayan sido utilizadas en la comisión de algún delito, evitando así que los compradores enfrenten problemas legales posteriormente.

Con este programa, el Gobierno de Campeche busca ofrecer una alternativa segura para la compraventa de vehículos usados y reducir los riesgos de fraude o adquisición de automóviles con antecedentes ilícitos.

JGH