Cristiano Ronaldo, Mbappé y Pelé: los dueños de los récords históricos del futbol mundial ¿Y Messi?

A lo largo de la historia del futbol mundial, pocos jugadores han logrado trascender con cifras y títulos que permanecen en la memoria de los aficionados. Entre las grandes leyendas aparecen Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Pelé, protagonistas de récords que marcaron diferentes épocas del deporte.

Desde la cantidad de goles anotados hasta los campeonatos conquistados en la máxima competencia de selecciones, estas estadísticas reflejan el impacto de futbolistas que dejaron una huella difícil de igualar.

Cristiano Ronaldo, líder absoluto en los registros de gol

El portugués Cristiano Ronaldo se mantiene como el máximo goleador histórico del futbol, gracias a una trayectoria en la que acumuló anotaciones tanto con sus clubes como con la selección de Portugal.

El delantero también posee el récord como el máximo anotador histórico a nivel de selecciones, una marca que consiguió después de superar a importantes figuras del futbol internacional con sus goles defendiendo la camiseta portuguesa.

En el plano de clubes, Cristiano domina la historia de la Champions League, torneo en el que es el futbolista con más goles registrados. Sus actuaciones en la competición europea, especialmente con el Real Madrid y el Manchester United, lo convirtieron en uno de los jugadores más determinantes del certamen.

Mbappé escribe una nueva historia en los Mundiales

El francés Kylian Mbappé alcanzó un lugar privilegiado al convertirse en el máximo goleador histórico de los Mundiales, consolidándose como una de las figuras más importantes de la Copa del Mundo.

Sus actuaciones en el torneo más importante del futbol de selecciones le permitieron superar marcas que pertenecían a grandes referentes y establecer un nuevo capítulo dentro de la historia mundialista.

Zizinho y Norberto Méndez, los máximos goleadores de la Copa América

La Copa América también cuenta con nombres históricos que dejaron una marca imborrable. El brasileño Zizinho y el argentino Norberto Méndez comparten el reconocimiento como los máximos goleadores históricos del torneo continental.

Ambos futbolistas destacaron durante sus participaciones con Brasil y Argentina, respectivamente, y sus registros permanecen como parte de la historia de la competición más antigua entre selecciones.

Los futbolistas con más títulos de Champions League

Además de los récords individuales de goles, la Champions League tiene una lista exclusiva de jugadores que han conseguido conquistar el torneo en más ocasiones.

Entre los futbolistas con más campeonatos aparecen:

Luka Modric

Toni Kroos

Nacho Fernández

Dani Carvajal

Francisco Gento

Todos forman parte de una generación privilegiada que logró levantar en múltiples ocasiones el trofeo más importante del futbol europeo a nivel de clubes.

Pelé, el máximo ganador de Copas del Mundo

En la historia de la Copa del Mundo, ningún jugador ha conseguido superar el récord del brasileño Pelé, quien permanece como el futbolista con más Mundiales conquistados.

El histórico atacante levantó el trofeo en tres ocasiones con Brasil: Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970. Esta hazaña mantiene al exjugador brasileño como una de las mayores leyendas del deporte.

Los récords del futbol mundial muestran cómo cada época ha tenido a sus propios protagonistas: Cristiano Ronaldo como referente goleador, Mbappé como una nueva figura de los Mundiales y Pelé como el máximo campeón de la historia.