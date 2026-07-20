Identifican a trabajador fallecido tras ser atropellado por una pipa en Plaza Zentralia; Fiscalía mantiene abierta la investigación

Fue identificado como Octavio Ku Salas, de aproximadamente 30 años de edad, con domicilio en la calle 114 por 67F y 67G, del fraccionamiento Nueva Mulsay, en Mérida, Yucatán, el trabajador que perdió la vida de manera trágica la mañana de este lunes tras ser atropellado por una pipa de agua en el estacionamiento de Plaza Zentralia, en Ciudad del Carmen.

De acuerdo con la información recabada, Octavio llevaba poco más de un año laborando para la empresa PacificStar, donde era apreciado por sus compañeros de trabajo. Su fallecimiento ha causado profunda consternación entre familiares, amigos y conocidos.

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Asimismo, se informó que era hijo de padres separados y que, tras su lamentable fallecimiento, dejó en la orfandad a cuatro hijos, quienes hoy enfrentan una irreparable pérdida.

En relación con el accidente, trascendió que el operador de la pipa Volvo, perteneciente a la empresa Ave Fénix, fue identificado como Asunción C. S. De manera preliminar, se señala que el conductor abandonó el lugar tras los hechos y versiones extraoficiales indican que presuntamente personas cercanas a él estarían facilitando su salida de la ciudad. No obstante, esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

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El caso continúa bajo investigación por parte de la Vicefiscalía Regional con sede en Ciudad del Carmen, cuyos agentes ministeriales y peritos realizan las diligencias correspondientes para esclarecer cómo ocurrió el accidente, deslindar responsabilidades y determinar la situación jurídica del presunto responsable.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha emitido un informe oficial sobre el avance de las investigaciones, por lo que se espera que en las próximas horas se den a conocer mayores detalles sobre este lamentable hecho que ha conmocionado a la comunidad carmelita.

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