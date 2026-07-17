Nuevo reglamento de panteones en Mérida: Familias deberán refrendar bóvedas cada tres años

El Congreso del Estado aprobó el nuevo Reglamento del Servicio Público de Panteones, el cual establece que las familias con bóvedas en los cementerios municipales de Mérida deberán refrendar su derecho de uso cada tres años.

En caso de no hacerlo, el Ayuntamiento podrá iniciar el procedimiento para recuperar el espacio, previa notificación a los titulares y la publicación de los permisos próximos a vencer.

Noticia Destacada Ciudad Bienestar en Ucú toma forma: anuncian inicio de las obras para las primeras 5 mil viviendas del Infonavit

La normativa también crea la denominada fosa digna, que sustituye a la antigua fosa común y recibirá restos humanos no identificados, no reclamados, aquellos cuyo derecho de uso haya expirado o los trasladados por petición de sus familiares.

Asimismo, se establece un procedimiento para recuperar tumbas abandonadas, que incluye inspecciones, integración de expedientes y plazos para que los responsables regularicen su situación.

Noticia Destacada Pisté estalla otra vez contra el Catvi: convocan marcha por la caída del turismo en Chichén Itzá

El reglamento incorpora medidas para proteger el Cementerio General, considerado patrimonio cultural del municipio, por lo que cualquier intervención en mausoleos, lápidas o monumentos históricos requerirá autorización previa.

Además, fortalece la regulación de inhumaciones, exhumaciones, cremaciones y traslados de restos, así como las obligaciones de funerarias y concesionarios, con un esquema de inspecciones y sanciones para mejorar la administración de los panteones municipales.