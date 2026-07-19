Investigan muerte de una menor en Lázaro Cárdenas; era reconocida deportista

Una menor de edad perdió la vida la noche de ayer sábado en el interior de su domicilio, ubicado en la colonia Unidad Deportiva de esta cabecera municipal de Lázaro Cárdenas. Las autoridades ministeriales investigan las causas del deceso, el cual ha generado consternación entre los habitantes de la localidad debido a que la víctima era una conocida deportista de la zona.

Los hechos se registraron alrededor de la medianoche en una vivienda de la calle 20 de Noviembre de dicha colonia.

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De acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar, la menor, identificada bajo las iniciales K.M., se encontraba aparentemente sola en la propiedad al momento del incidente.

Elementos de la Policía Municipal y cuerpos de emergencia acudieron al sitio tras recibir el reporte del hallazgo, confirmando que la joven ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por los agentes preventivos para preservar la escena, en espera del personal de la Fiscalía General del Estado (FGE). Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe oficial sobre las circunstancias del fallecimiento.

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Con este deceso, el municipio de Lázaro Cárdenas registra un repunte de incidentes similares en un lapso menor a quince días.

Se trataría del tercer caso en este mes de julio en el que personas de este municipio fallecen por esta causa.

El domingo pasado se contabilizaron los primeros dos casos del año en la demarcación: el primero involucró a un varón adulto en la alcaldía de Kantunilkín, mientras que el segundo ocurrió en la comunidad de Solferino, donde otra menor de edad falleció a causa de una herida provocada por un disparo de escopeta