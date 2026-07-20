Samuel L. Jackson señala a Argentina como “el país más racista del mundo”

Tras el cierre del Mundial 2026, el actor Samuel L. Jackson quedó en el centro de una fuerte controversia tras compartir en Instagram una publicación acusando a la Argentina de racismo estructural. Estos señalamientos ganaron atención en redes sociales y generaron molestia entre usuarios argentinos.

El actor usó sus redes sociales para señalar al país sudamericano de racista con una imagen que ganó atención entre los usuarios de diversas plataformas, y posicionó a Samuel en el centro de la conversación por estos fuertes señalamientos en contra de todo un país y su gente.

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¿Cómo fue que Samuel L. Jackson acusó a Argentina de racista?

El domingo 19 de julio de 2026, Jackson reposteó en sus historias de Instagram una imagen atribuida a la SEC Black Alumni Network. La publicación incluía una referencia al personaje de Samuel L. Jackson en Django Unchained; a esto se sumó un mensaje explícito dirigido a la comunidad afrodescendiente.

"Estimada comunidad negra: Por favor, no hinchen ni apoyen a Argentina para que gane la Copa Mundial de la FIFA. Históricamente, Argentina ha sido uno de los países más racistas del mundo, si no el más racista." Este fue el mensaje que compartió el actor en sus redes sociales.

Samuel L. Jackson acusa a Argentina de ser racista. / Instagram: samuelljackson

El mensaje se difundió inmediatamente después del desenlace del Mundial 2026, la historia se dio en medio de fuertes debates mediáticos previos sobre cánticos y episodios de discriminación registrados por parte de sectores de la hinchada argentina a lo largo del torneo.

Reacción de los usuarios al mensaje de Samuel L. Jackson

Miles de usuarios argentinos tildaron el mensaje de "ignorante" e "injusto", señalando que atribuir esa etiqueta a un país de más de 45 millones de personas ignora el proceso de mestizaje local, además de la historia sudamericana y la ausencia de leyes de segregación social como las que existieron en Estados Unidos.

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