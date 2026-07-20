Temblor hoy: Se registran 593 réplicas del sismo de magnitud 7.4 en Chiapas; ¿por qué sigue temblando en el estado?

De acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional (SMN) sobre la actividad sísmica que se ha registrado a raíz del sismo de 7.4 grados en la escala de Richter, que tuvo como epicentro Ciudad Hidalgo, Chiapas, hasta el momento se han registrado casi 600 réplicas.

"Hasta las 20:00 horas del 20/julio/2026 se han registrado 593 réplicas del sismo de M 7.4 ocurrido en Ciudad Hidalgo, Chiapas el 17/julio/2026, la más grande de magnitud M 6.5", detalló el SMN en una publicación realizada en sus redes sociales.

El sismo que sacudió Chiapas se registró el pasado viernes 17 de julio, y éste se sintió en diferentes partes del país cercanas al epicentro que fue en Ciudad Hidalgo. La magnitud del movimiento sorprendió a los habitantes de la localidad y todo el estado.

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Además, en los últimos dos días, la actividad sísmica se incrementó en diferentes entidades del país, aunque sin mayores afectaciones ni víctimas que lamentar. De acuerdo al Servicio Sismológico Nacional (SSN), se han registrado 367 sismos al momento de la publicación de esta nota.

Chiapas, Oaxaca, Baja California, Guerrero, Colima, Michoacán y Jalisco son los estados en donde se ha concentrado la actividad sísmica en los últimos días, según el monitoreo permanente que mantiene el SSN en todo el territorio nacional.