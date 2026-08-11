Fuertes vientos derriban árbol y bloquean la carretera Cayal–Haltunchén en Seybaplaya

Tras los recientes vientos, un arbusto de gran tamaño colapsó, por lo que mantiene obstruida la carretera y tramo estatal Cayal, Haltunchén.

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De acuerdo con los datos recabados, el hecho se registró hace unos momentos, alrededor de las 15:20 horas, poco antes de llegar al entronque de Haltunchén, Seybaplaya.

Unas personas que transitaban por la zona grabaron el hecho, y tuvieron que dar vuelta en U para retornar ante la nula posibilidad de cruzar.

Elementos de emergencia ya van en camino, vale la pena extremar precaución si se transita por esta zona estatal.

Por otro lado, por la zona de las curvas, cerca de la cementera Cruz Azul, igual reportan la caída de otro árbol y deslave de piedras.

JGH