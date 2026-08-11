Sebastián Córdova se despide del Apertura 2026 tras sufrir una grave lesión de rodilla

El proyecto de Pumas para el Apertura 2026 sufrió un importante contratiempo con la lesión de Sebastián Córdova, quien no volverá a jugar en lo que resta del torneo debido a un problema en la rodilla izquierda.

El club universitario informó que los estudios médicos confirmaron una rotura completa del ligamento cruzado anterior, por lo que el mediocampista deberá pasar por el quirófano y comenzar posteriormente un proceso de rehabilitación.

¿Cómo se lesionó Sebastián Córdova?

La lesión ocurrió durante el partido contra FC Cincinnati en la Leagues Cup. Córdova realizó un movimiento en falso al pisar mal, perdió el equilibrio y terminó en el césped con molestias en la rodilla.

El futbolista tuvo que abandonar el encuentro en camilla y fue sometido a una primera serie de evaluaciones médicas en Estados Unidos. Sin embargo, esos estudios no fueron suficientes para determinar con claridad el alcance del problema.

Regresó a México para nuevos estudios

Ante la falta de un diagnóstico definitivo, Sebastián Córdova volvió a México antes de que Pumas terminara su participación en la Leagues Cup. Ya en territorio nacional, el jugador fue sometido a nuevas pruebas.

Los resultados confirmaron finalmente la gravedad de la lesión: una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. El club señaló que la cirugía se realizará en los próximos días.

¿Cuándo volverá Sebastián Córdova?

Por ahora, Pumas no estableció una fecha concreta para el regreso de su refuerzo. El tiempo de recuperación dependerá de la evolución del jugador después de la operación y durante su rehabilitación.

Lo que sí está confirmado es que Córdova se perderá el resto del Apertura 2026, por lo que el cuerpo técnico tendrá que buscar alternativas para cubrir su ausencia en el mediocampo.

Pumas pierde a un jugador clave

La baja representa un problema importante para Esteban Solari, quien había señalado que Córdova era una pieza fundamental dentro de su proyecto.

El entrenador explicó que el futbolista llegó para ocupar el lugar dejado por Jordan Carrillo, otro elemento considerado importante para el conjunto universitario.

Ahora, Pumas deberá ajustar su plantilla y encontrar una solución para suplir a Sebastián Córdova, mientras el mediocampista concentra sus esfuerzos en recuperarse de una de las lesiones más complicadas para un futbolista.