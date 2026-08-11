Empieza aplicación del Examen de Control de la UNAM: Consulta horarios y sedes para este 12, 13 y 16 de agosto

La UNAM ha dado a conocer los detalles de la aplicación del Examen de Control, por medio de un comunicado compartido por sus canales oficiales, la universidad dio a conocer los horarios y sedes para los aspirantes que se presentarán para la evaluación desde este miércoles 12 de agosto.

Fue por medio de la Dirección General de Administración Escolar que la universidad compartió los detalles de la evaluación para los más de 45 mil aspirantes que ya han descargado su comprobante de cita para presentar esta evaluación en la fecha, hora y sede asignadas.

Noticia Destacada Aspirantes de la UNAM regresan a las calles para protestar este lunes 10 de agosto

¿Cuándo y dónde empieza a aplicarse el Examen de Control de la UNAM?

De acuerdo con la información compartida por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la aplicación del Examen de Control comenzará este miércoles 12 de agosto con el turno vespertino. La aplicación arrancará en la ciudad de León, Guanajuato, y continuará en Oaxaca y Tijuana.

Consulta fechas, horarios y sedes

Para la jornada de inicio que será en León, Guanajuato, la aplicación se llevará a cabo en las instalaciones del Hotel Real de Minas Poliforum. Durante este día habrá un único turno vespertino de 17:00 a 20:00 horas; por lo que los aspirantes deberán tomar esto en cuenta para la evaluación.

Durante el jueves 13 de agosto, siguiendo en León, la sede operará en tres horarios distintos: el primer turno de 09:00 a 12:00 horas, el segundo turno de 13:00 a 16:00 horas y el tercer turno de 17:00 a 20:00 horas.

Noticia Destacada Laura Itzel Castillo es hospitalizada pero informa que continuará con agenda del Senado

En la sede de Oaxaca, Oaxaca, el examen se aplicará de manera concentrada durante el jueves 13 de agosto dividiéndose en tres bloques de atención. El primer turno se realizará de 09:00 a 12:00 horas, seguido por el segundo turno de 13:00 a 16:00 horas, finalizando la jornada con el tercer turno de 17:00 a 20:00 horas.

Por último, los aspirantes asignados a la sede de Tijuana, Baja California, presentarán su prueba el domingo 16 de agosto. En esta entidad se contemplan dos bloques de evaluación: el primer turno de 10:00 a 13:00 horas y el segundo turno de 15:00 a 18:00 horas, hora local.

¿Cómo y dónde saco mi cita para el Examen de Control de la UNAM?

Para obtener la cita del Examen de Control de la UNAM, se debe ingresar al portal oficial de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) en la sección "TU SITIO" durante las fechas habilitadas en la convocatoria correspondiente, donde se iniciará sesión con el número de cuenta o usuario y contraseña registrados.

Mañana 12 de agosto inicia la aplicación del Examen de Control Presencial > https://t.co/xyZY073sDI pic.twitter.com/W77XDE0SeV — UNAM (@UNAM_MX) August 12, 2026

Dentro del sistema, se debe ingresar al apartado del proceso de admisión o evaluación de control para seleccionar la sede disponible y el horario que mejor se acomode al aspirante, confirmando los datos para generar e imprimir el comprobante de cita.

¿Cuánto tiempo tendrán los aspirantes para contestar el examen?

De acuerdo con la información compartida por la UNAM, cada prueba consta de 120 reactivos y los alumnos dispondrán de un tiempo máximo de 3 horas para resolverla. Es importante señalar que los aspirantes deberán presentarse una hora antes del inicio de su turno para realizar el registro de acceso y la verificación de datos sin contratiempos.

¿Qué sí y qué no está permitido al momento de elaborar el Examen de Control?

Las autoridades universitarias señalaron que queda estrictamente prohibido el uso de teléfonos celulares o dispositivos electrónicos durante el examen. Tampoco se permitirá el ingreso con mochilas, bolsas ni bultos voluminosos. En cada sede se contará con personal universitario identificado para orientar y brindar la asistencia.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal