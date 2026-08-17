Isaac del Toro lidera al UAE Emirates en la Vuelta a Alemania: fecha y recorrido

El UAE Emirates tendrá como principales cartas al mexicano Isaac del Toro y al alemán Nils Politt para afrontar la Vuelta Ciclista a Alemania, competencia que se celebrará del 19 al 23 de agosto.

El mexicano regresará a una carrera por etapas después de protagonizar una destacada participación en el Tour de Francia, donde terminó tercero de la clasificación general. Además, consiguió la victoria en la segunda etapa y terminó como el mejor joven de la competencia. Antes de viajar a Alemania, Del Toro ocupó el lugar 43 en la ADAC Cyclassics de Hamburgo.

Para esta nueva cita, Del Toro contará con el respaldo de Nils Politt, corredor alemán de 32 años que conoce bien la prueba. El ciclista buscará repetir el éxito conseguido en 2021, cuando conquistó la ronda alemana gracias a una victoria en solitario durante la penúltima etapa.

La relación de Politt con esta competencia también incluye su primer triunfo profesional, conseguido en 2018 durante la Vuelta a Alemania, precisamente en las calles de Stuttgart.

El equipo completará su alineación con el noruego Vegard Stake Laengen, el portugués Antonio Morgado, el alemán Moritz Mauss y el belga Matteo Vanden Wijngaert, quienes acompañarán a sus dos líderes durante las cinco jornadas.

La 40.ª edición de la Vuelta a Alemania arrancará el miércoles con un prólogo de apenas 2.6 kilómetros en Bad Orb. Después se disputarán cuatro etapas más, con la jornada definitiva programada para comenzar y terminar en Heilbronn.

Del Toro asegura su futuro con UAE Emirates

Además de afrontar un nuevo desafío deportivo, Isaac del Toro llega a la competencia con la tranquilidad de haber asegurado su continuidad en el UAE Team Emirates-XRG. El mexicano renovó su contrato con la escuadra y permanecerá vinculado al conjunto hasta el final de la temporada 2031, una muestra de la confianza que el equipo mantiene en su desarrollo y proyección.