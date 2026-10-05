Jay Wheeler anuncia su regreso a México Esto es todo lo que debes saber sobre su concierto en CDMX

Hace poco se confirmó el regreso de Jay Wheeler a los escenarios, en su nueva gira de conciertos se incluyó a la Ciudad de México, donde se va a presentar en 2027 en el Pepsi Center.

La próxima presentación del compositor puertorriqueño forma parte de su gira a nivel mundial la cual lleva por nombre ‘La Voz Favorita Tour’, con la que va a dar conciertos en España, Estados Unidos y más de diez países en Latinoamérica.

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Recordemos que, la última presentación de Jay Wheeler fue hace cuatro años en la Arena CDMX, por lo que su regreso es uno de los más esperados por los fans del cantante.

¿Cuándo salen a la venta los boletos para el concierto de Jay Wheeler?

El concierto de Jay Wheeler, va a ser el próximo 16 de mayo de 2027, en el Pepsi Center. La preventa va a ser para tarjetahabientes Banamex, el miércoles 7 de octubre a las 11:00 horas, mientras que la venta general arranca el viernes 9 de octubre a la misma hora.

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La preventa y venta en general va a ser por medio de la plataforma de Ticketmaster, tanto en línea como en las taquillas del lugar, aunque también se van a vender en el sitio web oficial de Jay Wheeler.

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