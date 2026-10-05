¿Cuándo empieza la limpieza de huesos en Pomuch? Así es la tradición maya del Hanal Pixán

Con la llegada del mes de octubre, los habitantes de la villa de Pomuch, en el municipio de Hecelchakán, alistan los preparativos para una de las tradiciones ancestrales más representativas del estado de Campeche y del mundo maya: el ritual de limpieza de los Santos Restos, una práctica milenaria enmarcada en las festividades de los Fieles Difuntos y el Hanal Pixán.

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¿Cuándo empieza la limpieza de huesos en Pomuch?

De acuerdo con las costumbres locales, esta labor inicia formalmente a mediados de octubre y se extiende hasta los últimos días del mes, previo al 1 y 2 de noviembre. La tradición establece que los familiares deben esperar un periodo mínimo de tres años tras el fallecimiento del ser querido para exhumar la osamenta por primera vez. Una vez retirados de la tierra, los restos óseos son colocados en osarios descubiertos dentro del cementerio municipal, envueltos en un paño blanco bordado a mano conocido como servilleta.

La costumbre exige esperar al menos tres años del fallecimiento para exhumar los restos por primera vez.

¿Qué significa el ritual de los Santos Restos en la cultura maya?

El proceso consiste en desempolvar cuidadosamente cada hueso utilizando brochas, paños limpios y flores de la temporada, mientras se entablan conversaciones, oraciones y recuerdos con el difunto. Lejos de ser un acto lúgubre, la comunidad concibe este ritual como una muestra de amor, respeto y cuidado familiar, donde los vivos entregan una prenda limpia a sus seres queridos para recibirlos dignamente en su retorno anual al mundo terrenal.

¿Cómo promociona Turismo el Festival de la Vida y la Muerte en Campeche?

Pomuch es considerado uno de los principales referentes de esta tradición maya en Campeche.

Ante la relevancia cultural de la festividad, la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado ha comenzado la promoción oficial del Festival de la Vida y la Muerte, cartelera turística y cultural que contempla a la villa de Pomuch como uno de sus epicentros principales para el mes de noviembre. La estrategia busca posicionar las tradiciones del Camino Real a nivel nacional e internacional, atrayendo a visitantes interesados en el patrimonio inmaterial de la región.

¿Qué deben saber los turistas que visitan el cementerio de Pomuch?

Las autoridades y los propios pobladores emitieron una serie de recomendaciones esenciales para quienes planean visitar la comunidad durante estas fechas. Se pide a los turistas mantener un respeto absoluto dentro del cementerio, evitar interrumpir a las familias durante las labores de limpieza, solicitar autorización previa antes de tomar fotografías o videos, e interactuar con prudencia y empatía con los habitantes, recordando que se trata de un acto íntimo de memoria y devoción.

JGH