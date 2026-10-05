Karina Torres habla de la reacción de Paola Suárez tras el resultado de ‘La Casa de los Famosos México’

Durante una conferencia de prensa tras el fin de ‘La Casa de los Famosos México’, Karina Torres fue cuestionada sobre las polémicas declaraciones vertidas por su amiga y compañera del clan “Las Pérdidas”, Paola Suárez quien cuestionó el resultado de la cuarta temporada del show.

La controversia se desató tras la gran final de ‘La Casa de los Famosos México’ celebrada este domingo 4 de octubre, en la cual Mariana Ochoa se coronó como la ganadora, Memo Schutz obtuvo el segundo lugar y Karina Torres quedó ubicada en el tercer puesto; resultados que no le agradaron a Suárez.

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¿Qué dijo Karina Torres sobre los comentarios de Paola Suárez?

Paola Suárez realizó una transmisión en vivo visiblemente molesta desde un establecimiento en la Ciudad de México (CDMX). Durante la transmisión, arremetió de manera contundente contra la producción del reality show, acusando un supuesto "fraude" y asegurando que Karina merecía una mejor posición.

Al ser cuestionada sobre la postura de su amiga, Torres decidió deslindarse del enojo y de las acusaciones de irregularidades. Torres explicó que aún no estaba completamente enterada del alcance de las publicaciones en redes debido a sus compromisos posteriores a la final, pero justificó la forma de reaccionar apelando a la expresividad que las caracteriza.

Declaró que las palabras de Paola probablemente se debieron al impacto del instante: "Tal vez yo creo que por el momento la euforia o la adrenalina [...] cada una de mis comadres nos encanta expresar lo que pensamos"; comentó la participante de la cuarta temporada del show.

Lejos de respaldar las acusaciones de fraude o mostrar inconformidad, la influencer leonesa aseguró estar plenamente satisfecha y feliz con el tercer puesto conseguido tras 71 días de encierro. Manifestó su respeto a la votación del público y reconoció de forma positiva el triunfo de Mariana Ochoa.

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