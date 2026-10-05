Localizan delfín sin vida y con varias lesiones cerca de mercado en Ciudad del Carmen

Un delfín hembra de aproximadamente 2.55 metros de longitud fue localizado sin vida durante la mañana de este lunes en las inmediaciones del Mercado Alonso Felipe de Andrade, en Ciudad del Carmen. El ejemplar marina presentaba diversas heridas en la superficie corporal, destacando una perforación en el costado izquierdo cuyo origen exacto aún no ha sido determinado por los especialistas.

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De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo ocurrió alrededor de las 6:00 horas, cuando trabajadores de la Central de Abastos se percataron de la presencia del cetáceo en las cercanías del inmueble, por lo que dieron aviso de inmediato a las autoridades de emergencia.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil, así como integrantes de una red especializada en la atención de varamientos de mamíferos marinos, quienes realizaron las diligencias correspondientes y levantaron el registro sobre las condiciones físicas del espécimen.

Durante la inspección técnica inicial, los rescatistas observaron múltiples lesiones en el lado izquierdo del cuerpo, entre ellas una herida penetrante que, de manera preliminar, podría estar vinculada con el uso de algún objeto punzocortante o con un arte de pesca; sin embargo, no se cuenta con una confirmación oficial al respecto.

Corresponderá a los biólogos y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizar las investigaciones necesarias y la necropsia de ley para determinar si las heridas fueron provocadas intencionalmente, si derivaron de alguna interacción con embarcaciones y cuál fue la causa precisa del deceso.

El hallazgo causó asombro entre comerciantes y transeúntes de la zona del mercado, por lo que las agrupaciones ambientalistas urgieron a las autoridades a esclarecer los hechos y descartar casos de maltrato o pesca furtiva en la laguna.

JGH