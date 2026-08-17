Mike Máquina del Mal y Santiago Domínguez: qué dijeron sobre Cruz Azul; Liga MX Femenil da su postura

eLa goleada de 10-0 que América propinó a Cruz Azul Femenil no solo generó conversación por el resultado dentro de la cancha. Después del encuentro, un segmento del podcast Pláticas del Mal provocó una nueva controversia por las expresiones utilizadas contra las futbolistas celestes.

Durante la emisión, Mike Máquina del Mal, Santiago Domínguez y Criss Ángel “Babuino” comentaron el resultado. Lo que comenzó como un análisis de la derrota terminó con cuestionamientos hacia las integrantes del plantel y expresiones que fueron consideradas ofensivas por usuarios de redes sociales.

¿Qué dijo Santiago Domínguez sobre las jugadoras?

En medio de la conversación, Santiago Domínguez manifestó su molestia por la actuación del equipo y cuestionó el compromiso de las futbolistas con la institución.

Entre las expresiones que generaron mayor rechazo se encuentra una en la que reclamó a las jugadoras por la goleada y utilizó un insulto para señalar que, desde su perspectiva, debían mostrar mayor entrega al tratarse de profesionales que reciben un salario.

“Reconocido comentarista” deportivo recomienda a las jugadoras de Cruz Azul considerar el table dance como nueva profesión, tras la humillante goleada 10 a 0 ante el América Femenil. pic.twitter.com/E5xH5gcWpN — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) August 16, 2026

La discusión continuó con críticas al desempeño de las jugadoras de Cruz Azul, además de cuestionamientos sobre si algunas de ellas deberían continuar representando al conjunto cementero.

La conversación tomó un giro sexual

La polémica aumentó cuando los comentarios dejaron de concentrarse en el desempeño deportivo. Santiago Domínguez hizo referencias a otras opciones laborales vinculadas con establecimientos para adultos al hablar sobre las futbolistas.

Las declaraciones provocaron una reacción negativa en redes sociales, principalmente porque algunos usuarios consideraron que las críticas deportivas pasaron a convertirse en ataques personales y expresiones de carácter sexual contra las integrantes del equipo.

Por su parte, Mike Máquina del Mal también participó en esa parte de la conversación al mencionar OnlyFans como una alternativa para obtener ingresos, comentario que igualmente generó críticas entre quienes observaron el fragmento del programa.

Redes sociales amplificaron la polémica

El fragmento de la conversación comenzó a circular en plataformas digitales y rápidamente generó reacciones. La controversia dejó de centrarse únicamente en el marcador entre América y Cruz Azul Femenil para enfocarse en la manera en que los integrantes del podcast se refirieron a las jugadoras.

La creadora de contenido Alejandra Zavala fue una de las personas que ayudó a difundir el fragmento y cuestionó públicamente las expresiones utilizadas durante la emisión.

El debate creció entre aficionados y usuarios que consideraron que una goleada puede ser objeto de análisis y crítica deportiva, pero que eso no justifica recurrir a insultos, sexualización o descalificaciones personales.

Cruz Azul Femenil reacciona a los comentarios

La controversia también llegó al interior de Cruz Azul Femenil. Mafer Pons, directora deportiva del conjunto, condenó las expresiones y las calificó como “absolutamente inadmisibles”.

La directiva sostuvo que el club no puede ser indiferente ante comentarios que denigren, sexualicen o vulneren la dignidad de sus jugadoras y señaló que se analizarían las acciones correspondientes.

De esta manera, la goleada histórica ante América terminó desencadenando una polémica fuera de la cancha, con las expresiones de los integrantes de Pláticas del Mal como uno de los principales temas de conversación alrededor de Cruz Azul Femenil.