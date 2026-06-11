Mauricio Ymay genera polémica en redes tras sugerir uso de balas de goma contra manifestantes

El periodista deportivo Mauricio Ymay se encuentra en el centro de la polémica en redes sociales tras la viralización de un fragmento de video en el que sugiere emplear tácticas de represión severas, como el uso de balas de goma, agua a presión y tanquetas, para dispersar las manifestaciones que bloquean las vialidades de la Ciudad de México (CDMX).

El comentario surgió durante una charla informal en un podcast conducido por el narrador Andrés Vaca, en la cual también participaba el analista David Faitelson, quien intentaba mantener la conversación enfocada en temas futbolísticos; sin embargo, los comentarios de Ymay fueron los más virales y generaron indignación entre los usuarios.

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¿Qué dijo Mauricio Ymay para generar polémica en redes?

Durante la emisión, Ymay ironizó de forma directa sobre las medidas que, a su juicio, erradicarían por completo el caos vial provocado por las protestas de grupos como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y colectivos de madres buscadoras que han afectado la movilidad en la capital.

Mauricio Ymay, comentarista de @TUDNMEX, propone usar torretas de agua y balas de goma contra manifestantes durante la inauguración del Mundial 2026. Según su visión, la represión sería "la manera de evitar protestas" en el evento.#Mundial2026 #México #TUDN pic.twitter.com/eJH6niaJZV — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) June 11, 2026

"Tanquetas, agua con potencia, balas de goma. ¡Vámonos! ¿Andrés, sabes cuándo va a volver el caos a esta ciudad? ¡Nunca más!", externó de manera contundente el comentarista. Ante la sorpresa de Faitelson, quien bromeó señalando que sus propuestas correspondían a épocas de represión del pasado, Ymay reafirmó su postura.

Reacción de los usuarios a los comentarios de Ymay

Las declaraciones desataron una oleada inmediata de críticas en redes sociales por parte de usuarios, activistas y periodistas, quienes acusaron al comunicador de manifestar una total falta de empatía hacia las causas sociales del país. Siendo gravemente criticado en diversas plataformas.

Los señalamientos principales destacan que las palabras de Ymay invisibilizan problemáticas graves como la precarización laboral y la crisis de desapariciones en México, juzgando las protestas únicamente desde la comodidad de sus traslados cotidianos dentro de la capital del país.

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Hasta el momento de la redacción de esta nota, el analista no ha emitido ninguna postura oficial o aclaración formal a través de sus canales digitales respecto a los reclamos del público, mismos que han solicitado a TUDN su despido inmediato tras sus comentarios.

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