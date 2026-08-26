Álvaro Fidalgo, ¿de vuelta a México? Su futuro en el Betis genera dudas

El futuro de Álvaro Fidalgo en el Betis comienza a generar interrogantes apenas unas semanas después de su regreso al futbol de España. El mediocampista mexicano no habría comenzado la nueva temporada como esperaba y desde territorio español ya se habla de una posible salida.

La versión fue difundida por el sitio especializado InfoRealBetis, que señala que el conjunto sevillano analiza alternativas para reducir su masa salarial y liberar espacio dentro de la plantilla. En ese escenario, Fidalgo aparecería como uno de los jugadores cuya situación podría cambiar.

De acuerdo con el reporte atribuido al periodista Julio Martín, la directiva encabezada por Manu Fajardo necesita hacer espacio para concretar los movimientos que pretende realizar en el primer equipo. Por ello, el mediocampista se habría convertido en una de las opciones consideradas para aligerar la plantilla.

A esta situación se suma el arranque que ha tenido el futbolista en la Temporada 2026-27. Fidalgo no disputó minutos durante los dos primeros encuentros del Betis en LaLiga, una situación que alimenta las versiones sobre el papel que tendría dentro del proyecto dirigido por Manuel Pellegrini.

El reporte también apunta a que el mexicano tendría actualmente un papel secundario en los planes del entrenador chileno. Esta circunstancia, combinada con las necesidades económicas del club, podría influir en la decisión sobre su continuidad durante el mercado de fichajes.

¿Álvaro Fidalgo puede regresar a la Liga MX?

Aunque la prioridad del mediocampista mexicano sería mantenerse en el Betis y demostrar su nivel para ganarse un lugar, la posibilidad de regresar a la Liga MX no estaría completamente descartada.

Según la información publicada, Fidalgo no tendría inconveniente en analizar un eventual retorno a México si recibe una propuesta que combine un proyecto deportivo atractivo con buenas condiciones económicas. Sin embargo, no sería la única alternativa para el jugador.

El futbolista también tendría interés de varios clubes españoles, por lo que una eventual salida del Betis no necesariamente significaría su regreso al futbol mexicano. Por ahora, Fidalgo mantiene contrato con el conjunto verdiblanco hasta el verano de 2030, por lo que cualquier movimiento dependerá de las decisiones que tome la institución y de las opciones que aparezcan para el jugador.

Hasta el momento, la información apunta a un posible escenario y no a una salida confirmada. El rendimiento de Álvaro Fidalgo, sus oportunidades con Manuel Pellegrini y las necesidades del Betis serán factores determinantes para conocer cuál será su próximo paso.