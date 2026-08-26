Sorteo Champions League 2026-27: fecha, hora y dónde verlo EN VIVO en México

El camino de los grandes clubes de Europa en la Champions League 2026-2027 está a punto de quedar definido. Este jueves se celebrará el esperado sorteo de la Fase de Liga, ceremonia en la que los 36 equipos participantes conocerán los rivales que enfrentarán en la primera parte de la competición.

Aunque la nueva edición de la Champions League comenzó oficialmente el pasado 7 de julio con las rondas previas, ahora llegará uno de los momentos más esperados del torneo. Los clubes clasificados conocerán su calendario de partidos y los posibles enfrentamientos que marcarán su recorrido rumbo a las siguientes fases.

¿Cuándo es el sorteo de la Champions League 2026-27?

El sorteo de la Champions League 2026-2027 se realizará este jueves 27 de agosto en el Foro Grimaldi de Mónaco, sede elegida para llevar a cabo el evento de la máxima competición de clubes de Europa.

La ceremonia comenzará a las 10:00 horas, tiempo del centro de México. Durante el evento se conocerá la distribución de los enfrentamientos para la Fase de Liga de la edición número 72 del torneo.

Hora de inicio en Campeche, Mérida y Quintana Roo

La ceremonia comenzará a las 10:00 horas, tiempo del centro de México al igual que en Campeche y Mérida, mientras que en Quintana Roo será a las 11:00 hrs.

¿Dónde ver EN VIVO el sorteo de la Champions League?

Los aficionados en México podrán seguir el sorteo de la Champions League a través de las señales de TNT Sports y FOX One, de acuerdo con la información difundida sobre la transmisión del evento.

La UEFA Champions League también dará a conocer desde las primeras horas del 27 de agosto la información relacionada con los equipos cabezas de serie, los posibles emparejamientos y el procedimiento del sorteo.

Así quedaron definidos los lugares para la Fase de Liga

Un total de 29 equipos consiguieron su clasificación directa a la Fase de Liga de la Champions League 2026-27. Los otros siete lugares se determinaron a través de la fase de clasificación, cuyos Play-offs concluyen este 26 de agosto.

Con los 36 clubes clasificados, el sorteo establecerá los partidos que cada equipo deberá disputar en esta nueva etapa. El objetivo será avanzar en la tabla general y mantenerse en la pelea por conquistar el título europeo.

¿Cuándo comienzan los partidos de la Champions League 2026-27?

Después del sorteo de la Fase de Liga, los equipos tendrán que prepararse para el inicio de la actividad. La primera jornada de la Champions League 2026-2027 está programada para disputarse entre el 8 y el 10 de septiembre.

Este es el calendario de las ocho jornadas de la Fase de Liga:

Jornada 1: del 8 al 10 de septiembre de 2026.

del 8 al 10 de septiembre de 2026. Jornada 2: 13 y 14 de octubre de 2026.

13 y 14 de octubre de 2026. Jornada 3: 20 y 21 de octubre de 2026.

20 y 21 de octubre de 2026. Jornada 4: 3 y 4 de noviembre de 2026.

3 y 4 de noviembre de 2026. Jornada 5: 24 y 25 de noviembre de 2026.

24 y 25 de noviembre de 2026. Jornada 6: 8 y 9 de diciembre de 2026.

8 y 9 de diciembre de 2026. Jornada 7: 19 y 20 de enero de 2027.

19 y 20 de enero de 2027. Jornada 8: 27 de enero de 2027.

La definición de las fechas y horarios específicos de los partidos se dará a conocer posteriormente, con el plazo establecido para que toda la programación quede confirmada a más tardar el sábado 29 de agosto. De esta forma, los clubes y aficionados podrán conocer el calendario completo de la Champions League 2026-27 antes del arranque de la Fase de Liga.