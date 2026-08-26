¿Por qué regresó el Chino Huerta a Pumas? El mexicano cuenta lo que pasó en Europa; Llega como ídolo

Después de una complicada experiencia en el futbol europeo, César “Chino” Huerta está de vuelta en México para comenzar una nueva etapa con Pumas. El futbolista reconoció que su regreso a la Liga MX ocurrió después de quedarse sin oportunidades para continuar en Europa.

La mañana de este miércoles 26 de agosto, el atacante mexicano llegó a la Ciudad de México, donde fue recibido por medios de comunicación y aficionados. A su llegada, Huerta expresó su felicidad por volver al país y mostró entusiasmo por incorporarse nuevamente al conjunto universitario.

“Bien, muy feliz, muy contento, con mucha ilusión y muchas ganas”, fueron las primeras palabras del jugador sobre su regreso a Pumas.

Chino Huerta revela que Anderlecht dejó de contar con él

El futbolista también habló abiertamente sobre las circunstancias que marcaron su salida del Anderlecht de Bélgica. De acuerdo con su relato, su paso por el futbol europeo estuvo condicionado por lesiones y dos cirugías, situaciones que complicaron su continuidad.

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César 'Chino' Huerta dijo que en Anderlecht 'ME CERRARON LAS PUERTAS, que no contaban conmigo'; incluso, trató de prolongar su estadía en Europa.



Sin embargo, UNAM le abrió de nuevo… pic.twitter.com/8jK4VdFMEJ — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 26, 2026

Huerta explicó que solamente pudo jugar seis meses en Europa y que el resto de su estancia estuvo marcado por problemas físicos. Posteriormente, el club belga le informó que ya no entraba en sus planes y fue separado del grupo.

“En el club me cerraron las puertas, me dijeron que no contaban conmigo, me separaron del grupo. Pasé semanas difíciles”, reconoció el ahora jugador de los Pumas.

El Chino Huerta esperó hasta el final una oferta de Europa

A pesar de la situación con el Anderlecht, César Huerta quería mantenerse en Europa. El mexicano aseguró que esperó prácticamente hasta el cierre del mercado de fichajes con la esperanza de encontrar un nuevo equipo.

El delantero señaló que se mantuvo pendiente de alguna oferta para continuar su carrera en Europa, pero la oportunidad que esperaba no llegó. Ante ese panorama, decidió aceptar su regreso al futbol mexicano para vestir otra vez la camiseta universitaria.

“Me esperé hasta casi el cierre del mercado para ver si salía una opción, con la ilusión de conseguir una oportunidad allá en Europa. No la conseguí y ahora vengo con mucha ilusión con Pumas”, concluyó.

De esta manera, el Chino Huerta comienza una segunda etapa con Pumas, después de un periodo complicado en Bélgica y de no encontrar una nueva alternativa para prolongar su aventura en el futbol europeo.